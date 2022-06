Carta abierta a Nora Ephron

“Leer lo es todo. La lectura me hace sentir que he logrado algo, he aprendido algo, que soy mejor persona”, decía Nora Ephron. Foto: Stephen Lovekin

Admirada Nora Ephron: esta es una carta que llevo rumiando desde hace muchos años y que hubiera querido enviarle en vida, no ahora, a diez años de su muerte. Sí, se la quise escribir en vida, pero siempre me detuvo algo que no era timidez ni miedo a hacer el ridículo, sino la convicción íntima de que si por alguna casualidad nos llegásemos a conocer en persona, platicando en una cafetería de Roma, con sendos Camparis soda por delante, le podría vender mi idea bastante mejor que por escrito..., ni siquiera pidiéndole a Julian Barnes el inmenso favor de que me escribiese esta carta.

La historia se remonta a un día alrededor del año 2000, cuando volví a ver por enésima vez You’ve Got Mail (Tienes un e-mail) en la programación nocturna de un canal alemán de TV, y me entró la curiosidad por fisgar en su filmografía, a través de su ficha de www.imdb.com. Para mi gran sorpresa descubrí en ella que su primer crédito como guionista lo fue por un episodio de la serie Adam’s Rib (La costilla de Adán), que era la peli predilecta de mi padre, con quien la vi en el Gran Teatro de Huelva, cuando la estrenaron allí en el invierno de 1951; tenía yo 12 años, mi padre me llevaba siempre con él cuando iba al cine, y él no se perdía ni un solo filme de Spencer Tracy, su actor favorito, a quien solía imitar en el divertido papel de Father of the Bride (El padre de la novia) y nos hacía reír a carcajadas a toda la familia.