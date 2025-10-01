Casa República: una ventana para el arte y la gastronomía en Bogotá

Casa República funciona en la Mansión Planas, diseñada por el arquitecto Alfonso Noguera a mediados del siglo XX. Foto: Iván Ortiz

En una ciudad que cada vez se expande más hacia los cielos y donde los grandes complejos de apartamentos han tomado mayor protagonismo, la casa neoclasicista que resiste en la calle 85 con séptima se convierte en un paisaje inusual de este sector de la capital. Hay quienes la reconocen como una de las sedes del Club Médico de Bogotá, mientras que otros aún la identifican como la Mansión Planas, en honor a su primer dueño. Incluso hay quienes la recuerdan como la casa de los Reyes, por una famosa novela de 2005. Hoy lleva el nombre de Casa...