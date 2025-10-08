Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Casi normales”: el musical ganador de un Pulitzer y tres Tony que aborda la salud mental y la búsqueda de normalidad

El musical, que tendrá sus funciones finales entre el 10 y el 13 de octubre, aborda múltiples temáticas de salud mental en escena. Juan Mondragón, actor y productor, contó cómo fue el proceso de traer esta obra al país.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
09 de octubre de 2025 - 12:14 a. m.
El musical “Casi normales” debutó en Broadway en 2009 y ha sido presentado en varios países.
El musical “Casi normales” debutó en Broadway en 2009 y ha sido presentado en varios países.
Foto: Cortesía 2Productores

En febrero de 2008, una nueva obra tuvo su premiere en Nueva York. Diecisiete años después, “Next to normal” o “Casi normales” en español, llegó a las tablas en Colombia. El musical de drama cuenta la historia de la familia Goodman “que debe enfrentarse al trastorno bipolar de Diana, la madre. A través de momentos desgarradores, llenos de humor y de ternura, la obra revela cómo cada miembro lidia con el dolor, la esperanza y la búsqueda de normalidad”, de acuerdo con la sinopsis.

El 26 de septiembre, el musical de Brian Yorkey, debutó en...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Agenda cultural

Teatro en Bogotá

Casi normales

Musicales en Bogotá

Juan Mondragón

Salud mental

casi normales colombia musical

Casi normales Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.