“Casi normales”: el musical ganador de un Pulitzer y tres Tony que aborda la salud mental y la búsqueda de normalidad

El musical “Casi normales” debutó en Broadway en 2009 y ha sido presentado en varios países.
Foto: Cortesía 2Productores
En febrero de 2008, una nueva obra tuvo su premiere en Nueva York. Diecisiete años después, “Next to normal” o “Casi normales” en español, llegó a las tablas en Colombia. El musical de drama cuenta la historia de la familia Goodman “que debe enfrentarse al trastorno bipolar de Diana, la madre. A través de momentos desgarradores, llenos de humor y de ternura, la obra revela cómo cada miembro lidia con el dolor, la esperanza y la búsqueda de normalidad”, de acuerdo con la sinopsis.
El 26 de septiembre, el musical de Brian Yorkey, debutó en...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
