Caso Jineth Bedoya: la FLIP y el CEJIL ganan Premio a la Libertad de Expresión

La periodista colombiana Jineth Bedoya recibiendo el Premio a la Libertad de prensa Unesco-Guillermo Cano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de un trabajo de años con el que se pudieron demostrar las diferentes violaciones a los derechos de Jineth Bedoya desde el 25 de mayo de 2000, fecha en la que fue secuestrada y abusada sexualmente después de visitar la cárcel La Modelo como parte de su labor investigativa, “la Corte IDH emitió una decisión favorable en el caso Bedoya Lima vs. Colombia”. Debido a los esfuerzos y el logro de la sentencia, estas dos organizaciones ganaron el Premio Mundial a la Libertad de Expresión 2022.

“A través de esta histórica sentencia, la FLIP y CEJIL destacaron los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres periodistas, mostró cómo la violencia sexual ha sido utilizada como herramienta para silenciar y castigar a las mujeres en el contexto del conflicto armado, y demostró cómo esto tiene un efecto paralizador en su periodismo. Su trabajo también sacó a la luz el abandono del Estado por su desprotección a los periodistas”, dice en la página web de Global Freedom of Expression, en la que se describen las razones que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la La FLIP, una organización no gubernamental sin fines de lucro en Colombia que defiende la libertad de expresión y promueve un mejor clima para quienes ejercen el periodismo, y el CEJIL, una organización no gubernamental sin fines de lucro que protege y promueve los derechos humanos en las Américas mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En junio de 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la responsabilidad internacional de Colombia por los vejámenes sufridos por la periodista y su madre, Luz Nelly Lima, víctimas de amenazas y persecuciones. Al año de presentada la solicitud, la CIDH aprobó el estudio del caso. En diciembre de 2018 concluyó que el Estado fue responsable de las distintas violaciones a los derechos humanos sufridos por Bedoya.

Después de cuatro días de diligencias virtuales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la tortura y violencia sexual sufrida por la periodista.

Además de la FLIP y el CEJIL, Global Freedom of Expression también premió al Tribunal Comunitario de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental por su fallo en Amnistía Internacional & Ors c. la República Togolesa.