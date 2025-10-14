Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La melancolía del óleo en manos de Caspar David Friedrich

El artista alemán, de cuya muerte se conmemoran 185 años en 2025, fue uno de los más reconocidos del romanticismo alemán, con piezas en las que los paisajes tomaban constante protagonismo.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
15 de octubre de 2025 - 02:41 a. m.
"Caminante sobre el mar de nubes", obra de 1818.
"Caminante sobre el mar de nubes", obra de 1818.
Foto: Wikimedia Commons

En un lienzo, un hombre está de pie, con su espalda hacia nosotros, sobre un acantilado, con su cabello al viento y la mano derecha en la espada. Observa cómo la niebla y las nubes cubren las formaciones rocosas a su alrededor, al mismo tiempo que el sol continúa elevándose en el cielo. En otra tela, la vastedad del cielo con sus tonos azules, blancos y grises se enfrenta a la oscuridad infinita del mar, mientras que, en la parte baja, un monje con una mano en el rostro camina por la orilla de este inmenso paisaje.

Con estas escenas,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Caspar David Friedrich

Arte

Arte alemán

Historia del arte

Romanticismo

Romanticismo alemán

Caminante sobre el mar de nubes

Paisajes

Paisajismo

Caspar David Friedrich artwork

Caspar David Friedrich obras

Caspar David Friedrich biografía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.