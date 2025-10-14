La melancolía del óleo en manos de Caspar David Friedrich

"Caminante sobre el mar de nubes", obra de 1818.
Foto: Wikimedia Commons
En un lienzo, un hombre está de pie, con su espalda hacia nosotros, sobre un acantilado, con su cabello al viento y la mano derecha en la espada. Observa cómo la niebla y las nubes cubren las formaciones rocosas a su alrededor, al mismo tiempo que el sol continúa elevándose en el cielo. En otra tela, la vastedad del cielo con sus tonos azules, blancos y grises se enfrenta a la oscuridad infinita del mar, mientras que, en la parte baja, un monje con una mano en el rostro camina por la orilla de este inmenso paisaje.
Con estas escenas,...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
