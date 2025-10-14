La melancolía del óleo en manos de Caspar David Friedrich

"Caminante sobre el mar de nubes", obra de 1818. Foto: Wikimedia Commons

En un lienzo, un hombre está de pie, con su espalda hacia nosotros, sobre un acantilado, con su cabello al viento y la mano derecha en la espada. Observa cómo la niebla y las nubes cubren las formaciones rocosas a su alrededor, al mismo tiempo que el sol continúa elevándose en el cielo. En otra tela, la vastedad del cielo con sus tonos azules, blancos y grises se enfrenta a la oscuridad infinita del mar, mientras que, en la parte baja, un monje con una mano en el rostro camina por la orilla de este inmenso paisaje.

Con estas escenas,...