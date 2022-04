Narrar los retazos de la infancia (Letras de feria)

'Las niñas aprendemos en silencio' es el segundo libro de Catalina Gallo, publicado por Laguna Libros. Foto: Laguna Libros

Catalina Gallo considera que su mirada de origen está en las letras. De pequeña, pretendía que era políglota. Hablaba todos los idiomas, se inventaba palabras y sentaba a su familia a escuchar los cuentos que acababa de escribir. En su nuevo libro Las niñas aprendemos en silencio, cuenta cómo su madre cuidó de este gusto y los sueños que de él se desprendían:

“La secretaría de mi mamá llegaba a la casa y mi mamá me explicaba que venía a escribir mis cuentos, a pasar a máquina lo que estaba escrito en papel para que no se perdiera. Me sentaba al lado de Gilma y le dictaba mis palabras. Ella ponía la puntuación a su antojo. Yo le decía la mía. Terminábamos en dos tardes y mi mamá sacaba dos copias. Por si acaso. yo encontraba una y veía que la “a” de la máquina saltaba, que los títulos estaban subrayados, que las comas iban y venían y me sentía cuidada porque mi mamá guardaba en letra de adultos mi sueño de escribir, para que yo no lo olvidara”.