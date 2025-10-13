Catalina Gómez Ángel: una vida dedicada a narrar desde las trincheras

Gómez Ángel también recibió el Premio Simón Bolívar en 2017 por su cubrimiento de la batalla de Mosul, en Irak. Foto: Luis de Vega

“Tiene que ser ya”, me escribió. Eran las 8:19 a. m. en Bogotá. En Ucrania ya estaba finalizando el día. Faltaban cuarenta minutos para la hora en que teníamos programada la entrevista, pero hubo un cambio de planes. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había citado a una rueda de prensa off the record a la que ella debía asistir en nombre de France24. Ella, Catalina Gómez Ángel, periodista de guerra en Oriente Medio y Europa desde hace más de una década, y una de las pocas latinoamericanas que ha atestiguado personalmente la...