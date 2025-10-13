Logo El Espectador
Catalina Gómez Ángel: una vida dedicada a narrar desde las trincheras

Han pasado casi veinte años desde que la periodista dejó Colombia para ir a trabajar como corresponsal en Oriente Medio. Desde entonces, ha transitado por lugares como Siria, Gaza, Irak, Ucrania y muchos más, casi siempre con un solo objetivo: narrar la guerra. Por eso, el próximo 25 de octubre recibirá el I Premio Internacional de periodismo David Beriain, dedicado a reconocer su trabajo como reportera. Esta es la historia de cómo pasó de cubrir los camerinos de Santa Fe a ser una de las pocas latinoamericanas que han presenciado algunos de los grandes conflictos de nuestro tiempo.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
13 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Gómez Ángel también recibió el Premio Simón Bolívar en 2017 por su cubrimiento de la batalla de Mosul, en Irak.
Gómez Ángel también recibió el Premio Simón Bolívar en 2017 por su cubrimiento de la batalla de Mosul, en Irak.
Foto: Luis de Vega

“Tiene que ser ya”, me escribió. Eran las 8:19 a. m. en Bogotá. En Ucrania ya estaba finalizando el día. Faltaban cuarenta minutos para la hora en que teníamos programada la entrevista, pero hubo un cambio de planes. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había citado a una rueda de prensa off the record a la que ella debía asistir en nombre de France24. Ella, Catalina Gómez Ángel, periodista de guerra en Oriente Medio y Europa desde hace más de una década, y una de las pocas latinoamericanas que ha atestiguado personalmente la...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 14 minutos
Felicitaciones a Catalina. Y pensar que hubo colombianos que trivializaron el asesinato de Victoria Amelina simplemente para atacar injustamente a Héctor Abad,
angela gómez Suárez(622)Hace 14 minutos
Bien por su crónica.Pero invito a,ZEl Espectador ha resaltar en primera página a personas colombianas que se destacan en el exterior,como un antídoto de los medios en Colombia ,con excepción de El Espectador,que lo único que pregonan y vociferan en sus medios es terror,criminales,farándula y deportes.
