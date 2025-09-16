“Al final del miedo”: la literatura al borde del abismo hacia lo insólito

Cecilia Eudave, además de escritora, es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Foto: Adolfo Weber

Usted dijo en otra entrevista: “Yo me sitúo para contar mis historias en la delgada línea que separa una realidad de otra”. ¿Por qué decidió que su escritura se quedara en el umbral entre lo real y lo fantástico?

Desde mis inicios escribí totalmente inclinada hacia lo fantástico. Mi primer libro de cuentos, y algunos otros que escribí sobre la marcha, iban en esa dirección. Sin embargo, nunca llegaban a ser del todo fantásticos ni completamente realistas. Eso me llevó a pensar que, desde el principio, uno marca su manera de ver y representar el mundo. El mío se situaba justo en los umbrales, donde podía sacar lo mejor de lo real y mezclarlo con lo insólito —que es aquello que rara vez ocurre, pero puede ocurrir— porque la realidad a veces no alcanza...