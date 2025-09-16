No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Al final del miedo”: la literatura al borde del abismo hacia lo insólito

La escritora mexicana Cecilia Eudave es una de las invitadas a esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura este año y trae consigo su más reciente antología de cuentos. Estos ocho relatos, algunos conectados entre sí, buscan perturbar al lector y enfrentarlo a un escenario en el que la realidad se tambalea constantemente.

Santiago Gómez Cubillos
16 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Cecilia Eudave, además de escritora, es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara.
Foto: Adolfo Weber

Usted dijo en otra entrevista: “Yo me sitúo para contar mis historias en la delgada línea que separa una realidad de otra”. ¿Por qué decidió que su escritura se quedara en el umbral entre lo real y lo fantástico?

Desde mis inicios escribí totalmente inclinada hacia lo fantástico. Mi primer libro de cuentos, y algunos otros que escribí sobre la marcha, iban en esa dirección. Sin embargo, nunca llegaban a ser del todo fantásticos ni completamente realistas. Eso me llevó a pensar que, desde el principio, uno marca su manera de ver y representar el mundo. El mío se situaba justo en los umbrales, donde podía sacar lo mejor de lo real y mezclarlo con lo insólito —que es aquello que rara vez ocurre, pero puede ocurrir— porque la realidad a veces no alcanza...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
