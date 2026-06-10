Cezanne Cardona: “La literatura es una forma de hacer las paces con mi padre”

Cezanne Cardona, escritor, columnista y profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico.
Foto: Planeta
Cada vez que Cezanne Cardona va camino a dejar a su hija en el colegio y él se dirige a su trabajo, en plena autopista se ve un mogote color marrón que sobresale sobre las montañas verdes que hacen parte de la geografía puertorriqueña. Un día, su hija le preguntó por qué ese mogote se veía cada vez más grande, a lo que él respondió: “Es que eso no es una montaña, ese es nuestro vertedero, un vertedero que ha ido creciendo con el tiempo”.
“Desde ese momento yo sabía que iba a hacer algo con ese espacio. Un espacio que vemos cada vez que vamos...
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