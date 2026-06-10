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Cezanne Cardona: “La literatura es una forma de hacer las paces con mi padre”

El escritor puertorriqueño, autor de “Esto también es una casa” (Seix Barral), habló sobre los paisajes de su país como inspiración para este libro que, además, contiene un trasfondo político y social.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
11 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Cezanne Cardona, escritor, columnista y profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico.
Cezanne Cardona, escritor, columnista y profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico.
Foto: Planeta

Cada vez que Cezanne Cardona va camino a dejar a su hija en el colegio y él se dirige a su trabajo, en plena autopista se ve un mogote color marrón que sobresale sobre las montañas verdes que hacen parte de la geografía puertorriqueña. Un día, su hija le preguntó por qué ese mogote se veía cada vez más grande, a lo que él respondió: “Es que eso no es una montaña, ese es nuestro vertedero, un vertedero que ha ido creciendo con el tiempo”.

“Desde ese momento yo sabía que iba a hacer algo con ese espacio. Un espacio que vemos cada vez que vamos...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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Esto también es una casa

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Entrevista

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Libros Cezanne Cardona

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Dagoberto Chavarro(51763)Hace 1 hora
Muy grata entrevista. Las preguntas de Andrés fueron respondidas con mucha inteligencia por parte de Cezanne Cardona: toda una lección sobre ficción y realidad en el contexto de un país colonia de Estados Unidos.
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