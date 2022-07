Changua Teatro, entre la crisis y la celebración

La compañía de celebra que, veinte años atrás, tres jóvenes estudiantes de arte dramático, se decidieron a montar la obra "Los irreverentes", del argentino Claudio Gotbeter. Foto: Changua teatro

Que estudiar arte no es para todos, que no se podrá vivir de ello, que nunca habrá un lugar de llegada. Muchas son las cosas que se pueden decir sobre la decisión de buscar el arte en nuestro trabajo. En teatro, particularmente en Colombia, la situación se convierte casi que en una tarea altruista. Las oportunidades suelen ser reducidas. Si bien las academias cada día aumentan, no garantizan una alternativa profesional. Tomar la decisión de ser “tu propio jefe”, de montar una “obrita”, poner en marcha tu propio grupo, es tarea de todos los días. Te decides y esa decisión tiene que echarse a andar cada mañana: al levantarse, siempre preguntarse lo mismo y casi siempre, intentar encontrar los argumentos para responderse “sí, hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo”. El camino, si es que existe, es largo. Un navío cruzando una ruta invisible, en un mar traicionero. No son golpes de pecho o palabras que quieran parecer el látigo que castiga nuestras espaldas. ¿Se puede vivir de lo que hacemos? sí, pero no es una realidad de todos los que crean el mundo sobre un escenario.

Tomar la decisión es un salto al un vacío que genera muchos regalos, muchas experiencias maravillosas. Está el caso de Marcela Mora, cofundadora del grupo Changua Teatro, junto con Piafante Nefelibata y William Quiroz. La tarea ha sido una labor de largo aliento. Hoy, veinte años después, la agrupación Changua celebra sus dos primeras décadas en medio de la incertidumbre que traen los golpes de la vida.