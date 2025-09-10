“Chicuarotes”, la película detrás de la tendencia “Ojitos mentirosos no me miren”

La película "Chicuarotes" fue estrenada en 2019. Foto: Netflix

Recientemente, miles de videos han sido publicados en TikTok y otras redes sociales en los que los creadores de contenido aparecen con sus caras maquilladas como payasos, mientras simulan cantar la canción de Tropicalísimo Apache, “Ojitos mentirosos”, estrenada en la década de 1990.

Más allá de la letra de desamor y traición de la canción, el maquillaje de payaso y las acciones que realizan quienes se han sumado a la tendencia, son una referencia directa a la película mexicana de 2019 “Chicuarotes”, dirigida por Gael García Bernal.

La inspiración para la tendencia viral

“Chicuarotes” fue dirigida y producida por el mexicano Gael García Bernal, con un guion escrito por Augusto Mendoza. La cinta sigua a los personajes el “Cagalacas” y el “Moloteco”, dos jóvenes que viven en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Para intentar salir de la pobreza, los jóvenes se disfrazan de payasos para realizar rutinas cómicas en el transporte público. Al no conseguir mucho dinero de esta actividad, asaltan a los pasajeros de uno de los buses donde realizan su rutina y eso desencadena una serie de delitos menores, con los que intentan reunir dinero para comprar un puesto en el sindicato de electricistas, una meta que se convierte en una vida de crímenes.

“Sin justificar las acciones de Cagalacas o Moloteco, la película inevitablemente construye una empatía con su situación, ante la falta de oportunidades. La película es más que contemporánea, retratando a jóvenes rodeados de violencia y con dejos mínimos —pero fundamentales— de esperanza, principalmente en los personajes femeninos, que logran ir más allá de su contexto inmediato", registró Gatopardo en su reseña.

La película de García Bernal exploró temas como la pobreza, las juventudes precarizadas y zonas marginadas. Parte de estas temáticas se han reflejado en la tendencia en redes sociales, en la que a algunos creadores se les ve caminando en diferentes lugares marginados con semblante serio, en un esfuerzo por reivindicar la identidad de barrio y mostrar las realidades económicas.

Las críticas a partir de la tendencia

A pesar de que ya ha traspasado fronteras, esta tendencia ha levantado opiniones y reacciones mixtas. Mientras que algunos han aplaudido las reflexiones de esta, otros han criticado a algunos creadores de contenido por sumarse a ella sin entender el contexto.

Adicionalmente, otros señalaron que, a través de este tipo de videos, se puede llegar a romantizar la pobreza y banalizar las carencias que viven miles de personas.