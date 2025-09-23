No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Chimamanda Ngozi Adichie: los anhelos truncados por la fuerza de las imposiciones

La nueva novela de Chimamanda Ngozi Adichie explora las renuncias y resistencias de mujeres atravesadas por mandatos familiares, religiosos y sociales: qué significa elegir y cuál es el precio de desobedecer.

Mariana Álvarez Barrero
23 de septiembre de 2025 - 10:21 p. m.
Chimamanda Ngozi Adichie nació en 1977 en Nigeria. Estudió comunicación y ciencias políticas en Filadelfia y, posteriormente, cursó un máster en escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins de Portland.
Foto: Getty Images - Marcus Ingram

Despojarse de los sueños para ser lo que se “debía ser”: esa fue la tensión que recorrió “Unos cuantos sueños”, la más reciente novela de Chimamanda Ngozi Adichie. Publicada en septiembre de 2025, tras una prolongada ausencia, la obra desarrolla algunas historias de mujeres empujadas a cumplir con destinos impuestos por la familia, la religión y la sociedad.

No es casual que Adichie hubiera escrito esta novela en medio de dos pérdidas: la de sus padres, fallecidos durante la pandemia, y la de un mundo que parecía condenado al encierro, la...

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
