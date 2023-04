Chirimía en jazz

Yei Moreno, Janeth Terán Rodríguez y Javier Eduardo Halaby Pino, integrantes de Jazz ChiriMusic. / Archivo particular

¿Qué es la Jazz ChiriMusic?

La Jazz ChiriMusic se inspira en las raíces y sonoridades africanas, adaptando la rítmica de la chirimía, que es una música tradicional chocoana. Reflejamos también una estética y sonidos del mundo afrodiaspóricos y afrofuturistas de la música soul. Jazz ChiriMusic extrae la esencia del rock and roll, el blues, el góspel, el afrobeat nigeriano y el hip-hop, el funk, entre otros géneros derivados; nos acompañamos en ocasiones de la música electrónica, creando secuencias y nuevos lenguajes de un ritmo exótico que busca generar impacto y transformaciones positivas en la sociedad por medio de un sonido revolucionario, dándole un sentido social, político y cultural a nuestra música.

¿Cómo empezaron?

Nacimos en el año 2018 bajo el propósito de motivar y movilizar los sueños musicales de nueve participantes en ese momento, bajo el liderazgo de Yei Moreno cómo director, productor y arreglista, y Janeth Terán Rodríguez como artista y coordinadora general de Orika Estudio Creativo, la productora que nos acompaña. Ese año lanzamos el primer sencillo por YouTube: “Esto es Chocó”. En 2019 participamos en numerosos festivales y proyectos, y en 2020 produjimos dos canciones del álbum Cuerpa. Durante los años 2021 y 2022 fuimos seleccionados como artistas emergentes de Radio Nacional de Colombia, Radiónica y RTVC. Actualmente la banda cuenta con tres artistas principales acompañados de nueve músicos en escena. Su integrantes principales somos Yeison Andrés Moreno Mena, Javier Eduardo Halaby Pino y Janeth Teherán Rodríguez.

Le invitamos a leer: Proteger las lenguas para preservar lo que somos como humanidad

¿Qué dificultades afrontan los jóvenes artistas del Chocó como ustedes?

Muchas en realidad, todo empieza desde el momento en que decides hacer arte; la sociedad en general no ve el arte como un oficio o un trabajo, se ve como un acto de ocio. Acá en el departamento casi todos los jóvenes son talentosos, pero sin respaldo social, emocional, gubernamental ni financiero, es muy difícil. En el caso de la música, las dificultades empiezan al momento de producir y circular el contenido, pues las posibilidades son limitadas, grabamos con dificultades y en pandemia hasta los micrófonos de celular fueron parte esencial de nuestra producción, pero nada de eso nos detuvo. Esa fuerza tiene que ver con las inequidades que enfrentamos en el territorio: nos negamos a morir sin ser felices antes, y eso supone cantar, tocar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que circule nuestra música. La situación de orden público también nos condiciona a no mostrar claramente la realidad desde el arte. Te callan, te silencian, te invisibilizan, y eso es muy duro de enfrentar. La situación con los jóvenes que hacen arte en el Chocó es dura y difícil de afrontar si no tienes respaldo o apoyo, por eso mismo ahora sabemos que el paso a seguir es llevar nuestra música afuera para que por fin llegue adentro y acá en el territorio también la puedan disfrutar libremente.

Cuéntanos sobre el primer álbum...

Después de grabar el primer sencillo y escuchar el resultado nos enamoramos de su sonido exquisito. Para Yei Moreno, como productor y arreglista, siempre fue importante que este cuerpo sonoro tuviera una identificación, algo que lo hiciera sonar distinto a lo que ya se ha escuchado en el país. Exploramos de muchas formas utilizando la chirimía como base para derivar el ritmo y llevarlo de manera estratégica a las armonías, estudiando acordes de jazz y así creando nuevas narrativas y nuevos lenguajes. El funk, el afrobeat nigeriano, el rock, el góspel, el blues y la síntesis del ritmo exótico, entre otros, fueron claves para crear lo que denominamos el soul del Pacífico. Para nosotros el álbum Cuerpa es el libro donde dejamos nuestro trabajo de investigación, en donde participan almas sonoras que cuentan sus historias; Cuerpa es la sensualidad de la música y el sonido diverso que nace en el Chocó y busca conquistar gran parte del mundo con su variedad y su sonido revolucionario.

Le puede interesar: Filbo 2023: México, un libro abierto para los colombianos