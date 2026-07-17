Christopher Nolan y cómo “La Odisea” concentra sus obsesiones filosóficas

Christopher Nolan en el set de "Dunkerque" (2017). Foto: Wikimedia

No es especulación. El mismo Christopher Nolan dijo en una entrevista sobre La Odisea que esa era una historia que había estado contando durante años en todas sus películas. En una mirada rápida, podría decirse que se trata de la figura del héroe, que sí, pero también es la exploración del tiempo y de algo mucho más pesado para la condición humana: la culpa.

Con La Odisea, Nolan hace una especie de regresión. Acudir a una de las historias fundacionales de la literatura Occidental, a uno de los orígenes de una estructura que se ha repetido y se...