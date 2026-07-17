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Christopher Nolan y cómo “La Odisea” concentra sus obsesiones filosóficas

El mismo cineasta británico dijo que “La Odisea” era una historia que había contado en todas sus películas. Hablemos de la filosofía que hay detrás de su obra cinematográfica y que parece resumirse en su más reciente estreno.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
17 de julio de 2026 - 12:49 p. m.
Christopher Nolan en el set de "Dunkerque" (2017).
Christopher Nolan en el set de "Dunkerque" (2017).
Foto: Wikimedia

No es especulación. El mismo Christopher Nolan dijo en una entrevista sobre La Odisea que esa era una historia que había estado contando durante años en todas sus películas. En una mirada rápida, podría decirse que se trata de la figura del héroe, que sí, pero también es la exploración del tiempo y de algo mucho más pesado para la condición humana: la culpa.

Con La Odisea, Nolan hace una especie de regresión. Acudir a una de las historias fundacionales de la literatura Occidental, a uno de los orígenes de una estructura que se ha repetido y se...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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