El Magazín Cultural
Cien años de Celia Cruz: un vuelo en primera clase con el eco de su voz

A propósito de que hoy se conmemora el centenario de su natalicio, fragmento de “Celia Cruz. Reina Rumba”, la ya clásica biografía que le escribió el también fallecido escritor colombiano Umberto Valverde.

Umberto Valverde * / Especial para El Espectador
21 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Celia Cruz (21 de octubre de 1925-16 de julio de 2023) durante el concierto benéfico "Concierto para los Héroes", patrocinado por la Academia de la Grabación, en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California, el 14/9/2001. El espectáculo benefició a las familias de los bomberos y policías caídos en la ciudad de Nueva York.
Foto: Getty Images - Kevin Winter

Volar en Eastern... eso sí es volar.

Fíjate que estoy contratada por una compañía de aviación llamada la Eastern Air Lines para hacer los comerciales de televisión; el primero lo hice sola y los otros dos los he hecho con Pedro, y aunque en primera clase se puede oír todo tipo de música, también están mis canciones, lo único que me gusta oír es música clásica porque me relaja, a mí no me gusta oírme, yo pongo mis discos cuando salen, para ver cómo quedaron y muchas veces para aprendérmelos, porque uno graba con papel en la mano, pero en...

