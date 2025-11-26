Cien años de “De sobremesa”, la novela de José Asunción Silva: el ensayo de Rafael Gutiérrez

José Asunción Silva Gómez fue un poeta y novelista colombiano, considerado uno de los más importantes autores de la literatura colombiana. Nació el 27 de noviembre de 1865, en Bogotá, y murió en la misma ciudad el 24 de mayo de 1896.

La novela De Sobremesa apareció póstumamente en 1925. La crítica no supo juzgarla adecuadamente. No correspondía a las nociones de novela reinantes entonces. Nada tenía de común con las novelas costumbristas de José Manuel Marroquín, o con María, de Jorge Isaacs, o con las novelas del entonces admirado escritor español José María de Pereda. Su personaje central era un artista, un poeta, y lo que contaba era un viaje por Europa y las reflexiones y opiniones que le suscitaba su ansia de saber absoluto. Hacía referencias a...