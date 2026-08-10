Cien años de la poeta Blanca Varela: lea un capítulo de su biografía, “La vértebra perdida”

Blanca Leonor Varela nació el 10 de agosto de 1926, en Lima, Perú, y murió el 12 de marzo de 2009. En 2001 obtuvo el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, en 2006 ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y en 2007 fue merecedora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Aquí, junto a la portada de la biografía recién publicada en Colombia. Foto: Cortesía Penguin Random House

¿Dónde nací

en qué calle aprendí a dudar

de qué balcón hinchado de miseria

se arrojó la dicha una mañana

dónde aprendí a mentir

a llevar mi nombre de seis letras negras

como un golpe ajeno?

«Valses» (1971)

CASA DE MUJERES

Mientras la luz del día se filtraba a través de las rejas de la puerta principal al pequeño zaguán de la entrada, Blanca se tendía bocabajo en el suelo, siempre con sus gruesos volúmenes, que muchas veces le costaba cargar. La niña se situaba en el siguiente umbral,...