Cien años de Marylin Monroe, una estratega de la imagen

Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inauguró una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty. Foto: EFE - Guillermo Garrido

El imaginario cultural está plagado de su rostro; nadie está exento de toparse alguna vez con ella y reconocerla como un símbolo de feminidad sexual. Durante su vida, Monroe cautivó a todos con su encantadora gracia y belleza; muchos fotógrafos, cineastas y artistas deseaban colaborar con ella y retratarla. Monroe no solo fue una cara bonita, fue una estratega que entendió el poder de la imagen y logró permear la cultura popular norteamericana alcanzando un nivel de estrellato jamás antes visto.

Este mes se conmemoraron los cien años del...