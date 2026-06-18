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Cien años de Marylin Monroe, una estratega de la imagen

Sin Monroe, quien nació el 1 de junio de 1926, tal vez no existiría el concepto de la influencia como lo conocemos hoy en día: ella entendió la importancia de la imagen para permear los imaginarios culturales.

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Valeria Akl Gómez
18 de junio de 2026 - 01:36 p. m.
Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inauguró una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty.
Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inauguró una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty.
Foto: EFE - Guillermo Garrido

El imaginario cultural está plagado de su rostro; nadie está exento de toparse alguna vez con ella y reconocerla como un símbolo de feminidad sexual. Durante su vida, Monroe cautivó a todos con su encantadora gracia y belleza; muchos fotógrafos, cineastas y artistas deseaban colaborar con ella y retratarla. Monroe no solo fue una cara bonita, fue una estratega que entendió el poder de la imagen y logró permear la cultura popular norteamericana alcanzando un nivel de estrellato jamás antes visto.

Este mes se conmemoraron los cien años del...

Por Valeria Akl Gómez

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