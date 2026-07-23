Ciencia y teología en el arte islámico (El teatro de la historia)

El arcángel Gabriel dándole la primera revelación del Corán a Mahoma. Foto: Wikicommons

El profundo impacto en la historia global del origen y expansión del islam está muy lejos del alcance de este corto artículo, pero no sobra recordar que hoy es la religión de mayor crecimiento, con más de dos mil millones de seguidores, cerca del 25 % de la población mundial. La mayoría están en Asia, pero también en Oriente Medio, África del Norte y, en menor medida, en Europa y América. El catolicismo con cerca de mil doscientos millones de feligreses, en su mayoría en el continente americano y Europa occidental, no llega al 18 % de la...