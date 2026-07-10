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‘Cinco años, cuatro meses’: el grito de las madres colombianas estrenado en República Checa

Los directores Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio presentan en la competencia oficial del festival checo su nuevo largometraje, una coproducción mayoritariamente colombiana. Allí, los realizadores advirtieron sobre el riesgo que corría la memoria histórica y el cine nacional frente a la inminente llegada de un gobierno de ultraderecha.

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David Sánchez
10 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Los directores y el elenco de "Cinco años, cuatro meses" en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.
Los directores y el elenco de "Cinco años, cuatro meses" en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.
Foto: Cortesía

Hay un momento en el que la alfombra roja deja de ser un escaparate de glamour para convertirse en el peso de la realidad. El pasado 7 de julio, en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (KVIFF), los directores colombianos Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio caminaron hacia la sala de estreno con una carga invisible, pero inmensa: las historias de las madres de personas desaparecidas en Colombia.

Al caer los créditos de Cinco años, cuatro meses, el silencio dio paso a un aplauso prolongado, de...

Por David Sánchez

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