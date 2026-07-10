‘Cinco años, cuatro meses’: el grito de las madres colombianas estrenado en República Checa

Los directores y el elenco de "Cinco años, cuatro meses" en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Foto: Cortesía

Hay un momento en el que la alfombra roja deja de ser un escaparate de glamour para convertirse en el peso de la realidad. El pasado 7 de julio, en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (KVIFF), los directores colombianos Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio caminaron hacia la sala de estreno con una carga invisible, pero inmensa: las historias de las madres de personas desaparecidas en Colombia.

Al caer los créditos de Cinco años, cuatro meses, el silencio dio paso a un aplauso prolongado, de...