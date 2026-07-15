Cinco años de la muerte de Germán Castro Caycedo: su crónica de Colombia en un discurso

Germán Castro Caycedo nació en Zipaquirá en 1940 y falleció en Bogotá en 2021. Fue uno de los grandes cronistas colombianos de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Foto: Andrés Torres
La realización de un certamen de tanta importancia como este, significa hoy un reconocimiento a la evolución de la crónica periodística en Colombia a través cinco Siglos. Es que a partir del año mil quinientos empezaron a llegar a esta América hispana los primeros Cronistas de Indias.
Como resultado, América nació ante el mundo gracias a la crónica, que desde entonces es el género mayor de nuestro periodismo. Según registros, durante los dos primeros siglos pisaron estos suelos alrededor de medio centenar de cronistas españoles. Nuestro...
Por Germán Castro Caycedo * / Especial para El Espectador
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