Cinco años de la muerte de Germán Castro Caycedo: su crónica de Colombia en un discurso

Germán Castro Caycedo nació en Zipaquirá en 1940 y falleció en Bogotá en 2021. Fue uno de los grandes cronistas colombianos de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Foto: Andrés Torres

La realización de un certamen de tanta importancia como este, significa hoy un reconocimiento a la evolución de la crónica periodística en Colombia a través cinco Siglos. Es que a partir del año mil quinientos empezaron a llegar a esta América hispana los primeros Cronistas de Indias.

Como resultado, América nació ante el mundo gracias a la crónica, que desde entonces es el género mayor de nuestro periodismo. Según registros, durante los dos primeros siglos pisaron estos suelos alrededor de medio centenar de cronistas españoles. Nuestro...