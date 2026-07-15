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Cinco años de la muerte de Germán Castro Caycedo: su crónica de Colombia en un discurso

El recordado cronista falleció el 15 de julio de 2021. Con estas palabras agradeció el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista, en los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar 2015.

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Germán Castro Caycedo * / Especial para El Espectador
15 de julio de 2026 - 03:05 p. m.
Germán Castro Caycedo nació en Zipaquirá en 1940 y falleció en Bogotá en 2021. Fue uno de los grandes cronistas colombianos de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Germán Castro Caycedo nació en Zipaquirá en 1940 y falleció en Bogotá en 2021. Fue uno de los grandes cronistas colombianos de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Foto: Andrés Torres

La realización de un certamen de tanta importancia como este, significa hoy un reconocimiento a la evolución de la crónica periodística en Colombia a través cinco Siglos. Es que a partir del año mil quinientos empezaron a llegar a esta América hispana los primeros Cronistas de Indias.

Como resultado, América nació ante el mundo gracias a la crónica, que desde entonces es el género mayor de nuestro periodismo. Según registros, durante los dos primeros siglos pisaron estos suelos alrededor de medio centenar de cronistas españoles. Nuestro...

Por Germán Castro Caycedo * / Especial para El Espectador

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