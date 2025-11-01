Cinco datos sobre el nuevo Gran Museo Egipcio

Estatuas y objetos históricos de la antigua civilización del país se exhiben en los 24.000 metros cuadrados de espacio de exhibición permanente. Foto: EFE - EDGAR GUTIERREZ

Con más de dos décadas de trabajo, el Gran Museo Egipcio de El Cairo (GEM) finalmente abrió sus puertas el 1 de noviembre, revelando una vasta colección de artefactos que detallan la vida en el antiguo Egipto. A continuación, cinco cosas que debe saber sobre el museo.

Cerca de las antiguas pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, el Gran Museo Egipcio (GEM) se preparó para una lujosa inauguración que tuvo lugar el 1 de noviembre, después de dos décadas de retrasos.

Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre el tan esperado museo, que las autoridades egipcias han llamado “el edificio cultural más grande del siglo XXI”:

1. La Cuarta Pirámide

A imagen y semejanza de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, la estructura triangular de vidrio del museo fue diseñada por la firma irlandesa Heneghan Peng Architects. El complejo, conocido como la “cuarta pirámide” de la meseta de Guiza, alberga cerca de 100.000 objetos pertenecientes a las treinta dinastías de los faraones del antiguo Egipto. Aproximadamente la mitad de la colección está en exhibición, mientras que el resto permanece almacenado.

Con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares y más de veinte años de construcción, se espera que la imponente instalación atraiga a más de cinco millones de visitantes anuales. El Gobierno confía en que el museo contribuya de manera decisiva a la reactivación de una economía afectada por la deuda y la inflación.

2. Estatua de Ramsés II

Una estatua de granito de once metros de Ramsés el Grande recibe a los visitantes en el amplio atrio de entrada del museo. Ramsés II, tercer rey de la dinastía XIX, reinó hace más de 3.000 años (1279-1213 a. C.) y es considerado uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto.

Su estatua ha recorrido el mundo en dos ocasiones, atrayendo a millones de visitantes en 1986 y nuevamente entre 2021 y 2025. El Gran Museo Egipcio será su hogar definitivo, tras varias reubicaciones desde su descubrimiento en 1820 cerca de un templo en la antigua Menfis, al sur de El Cairo. Entre 1954 y 2006, la pieza se encontraba frente a la estación principal de trenes de la capital egipcia.

3. Tesoros de Tutankamón

Una de las galerías del museo está dedicada a los 5.000 artefactos de la colección del rey Tutankamón, la figura más reconocida del antiguo Egipto. Por primera vez, la colección completa se exhibe en un solo lugar desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en 1922.

El sarcófago cubierto de oro del joven monarca y su máscara funeraria, adornada con incrustaciones de lapislázuli, ocuparon un lugar central en la inauguración. Tras años de debate, las pruebas genéticas realizadas a comienzos de la década de 2010 sugirieron que la malaria y una enfermedad ósea provocaron su muerte a los 19 años.

4. Barcos solares

Se diseñó un edificio separado para el barco solar del faraón Keops, una embarcación de 4.600 años de antigüedad considerada uno de los artefactos de madera más grandes y antiguos del mundo. Construido en cedro y acacia, el barco, de 44 metros de largo, fue descubierto en 1954 cerca de la Gran Pirámide de Keops, la mayor de las tres estructuras.

Durante los próximos tres años, los visitantes también podrán observar a los expertos trabajar en la restauración de otro barco, hallado en 1987, desde detrás de una pared de vidrio.

5. Veinte años de espera

El museo se abrió parcialmente al público en octubre de 2024. Lanzado en 2002, bajo el entonces presidente Hosni Mubarak, su gran inauguración se retrasó por la agitación política posterior al levantamiento de 2011, la pandemia de COVID-19 y los conflictos regionales.

El Gran Museo Egipcio fue construido alrededor de una colosal escalera de seis pisos bordeada de estatuas gigantescas y tumbas antiguas, que conduce a una ventana panorámica con vista a las pirámides cercanas. En sus doce galerías principales se sigue el rastro de la civilización a lo largo de 5.000 años de historia, desde la prehistoria hasta la época romana.

El complejo también cuenta con áreas de almacenamiento abiertas a investigadores, además de laboratorios y talleres de restauración.