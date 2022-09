Cinco libros para acercarse a la obra de Javier Marías

El escritor y miembro de la Real Academia Española Javier Marías durante la presentación de 'Berta Isla'. Foto: EFE / Pablo Martín

Autor de 16 novelas y crítico de los “tiempos ridículos” en los que vivimos. El escritor español Javier Marías falleció el pasado 11 de septiembre de 2022 por complicaciones alrededor de una neumonía. Sin embargo, su legado queda en las letras, en los personajes a los que les dio vida y los corazones de los lectores en los que suscitó alguna emoción. Sus columnas y entrevistas evidenciaron un afilado ojo crítico ante la actualidad y sus historias estuvieron permeadas por el tiempo que pasó en Oxford y por una inclinación particular en el mundo del espionaje. Su pluma transitó entre la ficción y la realidad abordando los temas de su interés. Como aseguró Juan Gabriel Vásquez a propósito de una de las novelas de Marías: “Berta Isla recuerda por qué la ficción, en manos de sus mejores practicantes, sigue siendo la única forma de conocernos cabalmente”.

Todas las almas (1989)

La novela Todas las almas está basada en las experiencias de Javier Marías durante los dos años que vivió en Oxford dictando clases en la Universidad. La historia, que se intercala entre dos tiempos, el pasado en Inglaterra y el presente del escritor en Madrid, presenta personajes diversos y cautivadores: “la amante casada del narrador, Clare Bayes, una mujer condicionada por algo a lo que asistió pero que no recuerda; el amigo Cromer-Blake, homosexual irónico que vive fabricando experiencias intensas para una vejez que prevé solitaria; el ya retirado y sagaz profesor Toby Rylands; el merodeador Alan Marriott, con su perro de tres patas y su conocimiento sobre la pareja espantosa que todos tenemos; y muchos otros, hasta llegar al personaje que viene de otro tiempo, el enigmático escritor John Gawsworth”, se lee en la sinopsis de la obra.

Tu rostro mañana (2002-2009)

La obra Tu rostro mañana se compone por tres volúmenes y siete partes: Fiebre y lanza (2002), Baile y sueño en (2004) y Veneno y sombra y adiós (2007). No obstante, el escritor abogaba por la versión del libro que fue impresa completa, con sus 1328 páginas. “Así es como debe leerse, porque es una sola novela. Siempre dije que no era una trilogía, si no una misma obra en tres entregas”, afirmó. La pieza se centra en Jaime Deza, uno de los personajes de Todas las almas, su novela anterior. Deza es un académico español que, como lo hizo el mismo Marías, también habita en Oxford y que se encuentra inmerso en medio de un servicio de espionaje. Así “descubrirá que, bajo el mundo más o menos apaciguado en que vivimos los occidentales, siempre late una necesidad de traición y violencia que se nos inocula como un veneno”. “De lejos es el mejor prosista español actual... Un escritorazo”, escribió el chileno Roberto Bolaño tras leer esta novela.

Tiempos ridículos (2013)

Este libro es una compilación de 96 columnas escritas por Javier Marías, publicadas en El País Semanal entre febrero de 2011 y febrero de 2013. El escritor ahonda en la crisis política y ecónomica de la actualidad y asegura que “Sí, vivimos tiempos ridículos. Lo peor es que en España la mayoría de la gente se siente en ellos como pez en el agua”. El español ahonda en el por qué no aceptaría premios literarios estatales y por qué Mourinho lo ha llevado a ser menos madridista que nunca, entre muchos otros temas.

Berta Isla (2017)

Berta Isla narra la historia de los jóvenes enamorados Berta Isla y Tomás Nevison. “Se conocieron en Madrid, y muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer”, dice la sinopsis de la novela. Con Berta Isla y su spin off, o novela complementaria, Tomás Nevison (2021) Marías regresa al mundo de Oxford y el espionaje.

Corazón tan blanco (1992)

Esta obra, cuyo título es un guiño a Macbeth, gira alrededor de la figura de Juan Ranz, un traductor e intérprete recién casado, que se encuentra de luna de miel en La Habana. “Asomado al balcón, es confundido por una desconocida que espera en la calle, y sin querer escucha una conversación de hotel. A partir de entonces ‘presentimientos de desastre’ envolverán su matrimonio. Pero la clave de ese malestar quizá esté en el pasado, pues su padre hubo de casarse tres veces para que él pudiera nacer”, se lee en la sinopsis. “No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola”, escribe Marías en Corazón tan blanco, su primer éxito internacional.

