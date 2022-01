Cinco películas para recordar a Sidney Poitier

La gente coloca flores en la estrella de Sidney Poitier en el Paseo de la Fama de Hollywood tras la muerte del actor. Foto: VALERIE MACON / AFP

“Fugitivos” (1958)

Dos fugitivos, uno blanco (Tony Curtis) y otro negro (Poitier) son esposados juntos después de escapar. La patrulla policial que los transporta choca en el sur de Estados Unidos, donde la segregación racial es aún la regla. Los dos hombres se odian, pero rápidamente entienden que tienen más opciones de salir de ésta juntos. La cooperación forzada se convierte en amistad al conocerse mejor y encontrar puntos en común, como haber sido obreros antes de ir a la cárcel, y haber sufrido humillaciones a manos de sus patrones.

La actuación le valió a Poitier su primera nominación al Óscar.

“Los lirios del valle” (1963)

Poitier interpreta a un aventurero que conoce a un grupo de monjas alemanas de la Iglesia Católica que están en el desierto de Arizona tratando de construir una iglesia para la comunidad hispana. Inspirado por su dedicación, él suma esfuerzos y les enseña inglés. Esta comedia dramática de Ralph Nelson, con sus valores de solidaridad entre diferentes comunidades, contrastaba con la xenofobia presente en el Estados Unidos predominantemente blanco de aquellos tiempos.

“Prefiero filmar películas con las que al salir del cine, la gente sienta: “es bueno estar vivo”, dijo Poitier, quien ganó un Óscar al mejor actor con este papel.

“En el calor de la noche” (1967)

El largometraje de suspenso de Norman Jewison se llevó cuatro premios de la Academia, incluyendo el de mejor película. La cinta retrata de forma escalofriante el sur de Estados Unidos, con Poitier como un modelo de integridad en medio de la incompetencia de los blancos en Mississippi.

Después que un empresario es asesinado en un pequeño pueblo, un hombre negro es arrestado. Poitier interpreta a un detective de Filadelfia que tiene que ir al lugar para ayudar con la investigación.

“Adivina quién viene esta noche” (1967)

El matrimonio interracial era ilegal en diecisiete estados de Estados Unidos cuando filmaron esta comedia sobre una mujer rica llevando su prometido a conocer a sus padres. Los padres, intelectuales liberales que se consideraban de mente abierta, se sorprenden cuando ven que el prometido es negro (Poitier).

Katharine Hepburn y Spencer Tracy, interpretando a los padres, convirtieron la película en un éxito, pero activistas negros criticaron a Poitier afirmando que la película dejaba de lado los verdaderos problemas. Al interpretar a un doctor prestigioso, de acuerdo con los activistas, Poitier concedía a la “fantasía blanca” de lo que un hombre negro debía ser.

La película se estrenó el mismo año que se sucedieron masivas protestas por temas raciales en Estados Unidos y que la Corte Suprema declaró legales los matrimonios interraciales.

“Sucedió un sábado” (1974)

La primera comedia negra en convertirse en un éxito de taquilla en Estados Unidos retrata a dos amigos - Poitier y Bill Cosby - que pasan algunas dificultades para encontrar un boleto de lotería en una cartera que fue robada.

Poitier dirigió e interpretó también a uno de los graciosos protagonistas, en una película que tenía actores negros en los roles principales, en vez de ser apenas el objeto de los chistes.

Prosiguió su éxito como director con “Let’s Do It Again”, en 1975, y “A Piece of the Action, en 1977, que debe ganar una nueva versión este año bajo la tutela de Will Smith y protagonizada por Denzel Washington.