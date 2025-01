Cinco sospechosos detenidos en Países Bajos por robo de antigüedades en un museo

Durante la madrugada del sábado, diferentes objetos de oro fueron robados del Museo Drents en Países Bajos. Foto: EFE - MARCEL J. DE JONG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El robo de estos cuatro objetos de un valor inestimable se produjo el sábado en el museo de Drenthe, situado en Assen, en el norte del país, donde albergaba hasta el fin de semana la exposición “Dacia, imperio de oro y plata”, con muchas piezas prestadas por Rumania. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de los artefactos.

“Los sospechosos están detenidos en condiciones estrictas y están siendo interrogados por su papel en el robo”, declaró la policía neerlandesa en un comunicado, agregando que no descartaba otros arrestos. De acuerdo con el medio NL Times, los sospechosos solo mantienen contacto con un abogado desde su arresto.

“Las tres detenciones fueron realizadas por la policía en Heerhugowaard, una ciudad a menos de una hora al norte de Ámsterdam, en la provincia de Holanda Septentrional. La ciudad también está cerca de Alkmaar. La semana pasada sustrajeron allí un Volkswagen Golf que fue utilizado en el robo. Fue encontrado quemado poco después del incidente”, detalló el medio.

Durante el jueves se conoció del arresto de una pareja de Heerhugowaard, que fue detenida en una redada policial en la que se incautaron evidencias, aunque la policía no ha dado más detalles, según el NL Times.

De acuerdo con vecinos consultados por el medio, la redada ocurrió hacia el medio día en el hogar de la pareja y se llevaron al hombre y a la mujer, mientras que familiares se quedaron con los hijos de los detenidos.

Un robo de película

Los ladrones se llevaron tres pulseras reales así como el casco de oro de Cotofenesti, pieza principal de la exposición, que data de 450 años antes de nuestra era. De acuerdo con el New York Post, el casco es considerado como uno de los tesoros nacionales de Rumania, lo que, según expertos, haría imposible encontrar un comprador, por lo que temen que los ladrones derritan el oro robado. “Es simplemente invendible. Todo el mundo lo sabe”, afirmó el experto en arte holandés Arthur Brand al medio. “Entonces, probablemente, fueron por el oro para, casi no me atrevo a pronunciar las palabras, derretirlo”, dijo.

“El robo ha afectado profundamente a mucha gente; en Rumanía, pero también aquí en Assen. Estamos sumamente agradecidos por todas las muestras de apoyo que hemos recibido”, dijo el Museo.

Los objetos siguen desaparecidos, declaró el museo de Drenthe, donde tenía lugar esta exposición sobre el oro y la plata de los dacios, el pueblo que ocupaba la actual Rumania antes de que llegaran los romanos.

“Como predije desde el primer minuto de cada entrevista: la policía holandesa (la mejor del mundo) acaba de atrapar a los ladrones que robaron el tesoro nacional de Rumania en un museo holandés hace cuatro días... Esperemos que los objetos se encuentren pronto”, escribió Brand en LinkedIn.

El robo se efectuó aproximadamente a las 3:45 a.m. el sábado 25 de enero. Los tres individuos que entraron al museo, utilizando explosivos en su entrada, fueron vistos a través de una cámara de seguridad.

La policía publicó fotos de uno de los sospechosos, captada en una cámara de seguridad de una ferretería en Assen, la municipalidad en la que se encuentra el museo, que estuvo días antes en el museo. “Las fotografías del hombre fueron publicadas un día después de que la policía dijera que quería saber más sobre un mazo y un martillo encontrados en la escena que podrían haber sido utilizados en el robo. Las autoridades también buscaban información sobre un Volkswagen Golf robado en Alkmaar, así como sobre una furgoneta que pudo haber sido utilizada por los sospechosos”, escribió el NL Times.

La policía no descarta realizar más arrestos. Sin embargo, más allá de encontrar a los responsables, este hecho ha causado tensión entre Países Bajos y Rumania, pues también avivó el debate sobre la seguridad de las piezas en museos y el tipo de vitrinas que deberían usarse para estas muestras. El robo de las piezas, que estarían expuestas en Países Bajos bajo un préstamo de sis meses, disminuyó la confianza de los oficiales rumanos en sus homólogos neerlandeses, de acuerdo con el Post.

“Ni siquiera en nuestros sueños más pesimistas lo habríamos creído posible”, dijo Ernest Oberlander-Tarnoveanu, director del Museo Nacional de Historia de Rumania. Por su parte, el ministro de Justicia Rumano, Radu Marinescu, considera el robo como una afrenta al estado rumano.

Por su parte, el director del museo aseguró que “habían cumplido” con sus obligaciones, ya que tomaron “medidas de seguridad adicionales para las obras robadas”.

Ton Cremers, exjefe de seguridad del Rijksmuseum, criticó la seguridad del museo tras el robo. En una entrevista que dio a la NRC mencionó que: “Este robo fue absolutamente evitable”. Entre sus críticas destacó que la seguridad de estas instituciones debería tomarse como una cebolla, con múltiples capas antes de llegar a las piezas. “Aparentemente, en este caso, no había nada más allá de la capa exterior. Si alguien abre la puerta principal, no debería poder coger las piezas más importantes en dos minutos”, afirmó.