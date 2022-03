Cine africano en Bibliored: se lanzó la cuarta muestra de MUICA ReXistencias 2022

Todas las proyecciones serán presentadas por algún miembro de la curaduría y/o del equipo de producción de la MUICA. Foto: Archivo particular

Esta es la cuarta vez en la que se lleva a cabo la muestra de cine africano MUICA ReXistencias, que se pensó para públicos no solamente de Bogotá, sino de todas las ciudades del país. La programación estará concentrada de manera gratuita en varias de las bibliotecas de BibloRed.

Todas las proyecciones serán presentadas por algún miembro de la curaduría y/o del equipo de producción de la MUICA y serán invitados algunos panelistas o expertos locales que alimentarán el diálogo, el debate y la reflexión al final de cada una de las proyecciones.

Esta es la programación completa de la muestra:

-Hablar sobre árboles, de Suhaib Gasmelbari

Cuatro veteranos ex-cineastas sudaneses luchan por devolver el cine a Sudán a pesar de los obstáculos. Su ‘Club de cine sudanés’ ha decidido revivir un viejo cine y nuevamente llamar la atención sobre la historia del cine del país.

Biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo. Martes 8 de marzo de 2022 5:00 p.m.

-Morirás a los 20, de Amjad Abu Alala

Poco después del nacimiento de Muzamil, el líder espiritual del pueblo predice que morirá a los 20 años. El padre de Muzamil no soporta la maldición y se va de casa. Sakina cría a su hijo como madre soltera y sobreprotectora. Hasta que Muzamil llega a la edad de la profecía. La galardonada película de una de las voces creativas de la nueva ola del cine en Sudán.

Biblioteca Pública de La Participación Ciudadana. Sábado 12 de marzo de 2022 3:00 p.m.

Como el agua y Pasaje de ida

Sara CF de Gouveia & Jessie Zinn Sudáfrica / Portugal

Una hiperactiva niña de 6 años con un tutú rosado. Un conejo esponjoso llamado Zanahorias. Una sensei de 72 años. Entramos en este mundo inusual e invisible del karate competitivo dirigido por mujeres en una comunidad de Ciudad del Cabo, a través de los ojos de la nueva y más joven integrante de la escuela, Nawar Taliep, mientras se prepara para su primer torneo.

Biblioteca Pública Virgilio Barco. Miércoles 16 de marzo de 2022 4:30 p.m.

No en mi barrio

Kurt Orderson

Not in My Neighbourhood se aproxima a historias de gentrificación y desalojos en tres ciudades autoproclamadas de clase mundial: Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Nueva York (EE. UU.) y São Paulo (Brasil). Este documental pone el foco en los activistas urbanos, destacando las herramientas que utilizan para dar forma y para navegar sus ciudades, que han sido afectadas por la colonización, el apartheid arquitectónico y la gentrificación. Not in My Neighbourhood explora los efectos de diversas formas de violencia espacial en el espíritu y la psique social de los habitantes de la ciudad.

Biblioteca Pública El Tunal - Gabriel García Márquez. Martes 22 de marzo de 2022 5:00 p.m.

Biblioteca Pública de Bosa. Sábado 26 de marzo de 2022 2:00 p.m.

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo. Miércoles 30 de marzo de 2022 5:00 p.m.

El ciclo de cine africano también llegará a la Biblioteca Cárcel Distrital, el viernes 25 de marzo con la proyección de Apátrida.

Apátrida

Michèle Stephenson

En 1937, decenas de miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron exterminados por el ejército dominicano sobre el fundamento del racismo contra las personas afrodescendientes. En 2013, la Corte Suprema de República Dominicana despojó de la ciudadanía a todas las personas con padres haitianos, retroactivo a 1929, dejando a más de 200.000 personas apátridas. El nuevo documental de la directora Michèle Stephenson sigue la campaña independiente de la joven abogada Rosa Iris, mientras desafía la corrupción electoral y lucha por proteger el derecho de todas las personas a la ciudadanía.