Cine y medio ambiente en el Amazonas: llega la tercera edición de Ficamazonía

Mocoa, San Vicente del Caguán y Florencia se llenarán de cine durante Ficamazonía. Con una agenda cinematográfica, ambiental y ancestral en torno a la crisis climática que atraviesa el planeta, se desarrollará esta edición del festival de forma presencial y virtual.

Referentes del cine y la lucha por el medio ambiente, autoridades ancestrales y habitantes del territorio se reunirán para promover la restauración y conservación de la selva como sujeto de derechos. Se realizarán proyecciones de cine al aire libre, talleres de formación, una feria de negocios verde llamada “Amatura”, una feria gastronómica, encuentros académicos, entre otros, en las tres ciudades por las que pasará el festival.

“Luego de la larga temporada de confinamiento por la que hemos pasado, es propicio congregarnos alrededor de nuestra Amazonía, para conectarnos con la vida y reflexionar a conciencia sobre su importancia para nuestro planeta y para la continuidad de nuestra especie. FICAMAZONÍA ofrece vehículos de integración como el arte, la educación y el reconocimiento de la sabiduría ancestral, seguros de que así se contribuye a una transformación social, con la convicción de que el momento es ahora y que todos podemos ser parte de este cambio”, señala Linithd Aparicio Blackburn, directora general de Ficamazonía.

Esta será la primera vez que el festival cuente con una categoría de Nanometrajes, cine hecho con celulares, que se realiza en alianza con Smartfilms para que cineastas mayores de 15 años puedan participar con una historia sobre la Amazonía, el medio ambiente, pueblos originarios y la comunidad LGBTQ+.

El festival estuvo en Mocoa entre el 3 y el 5 de noviembre, llegará a San Vicente del Caguán el 9 de noviembre y se realizará en Florencia del 11 al 13 de noviembre. A través de su rueda de negocios y feria empresarial, Ficamazonía se posiciona como un festival que apoya los emprendimientos de la región, dándolos a conocer presencial y virtualmente como parte del tema principal del encuentro académico: bioeconomía.

“Esta tercera edición del festival centraliza su discurso cinematográfico, ambiental y ancestral en el ‘Punto de no retorno ambiental’, esto se traduce en la situación de emergencia que vive en este momento el planeta. El 2020 era la línea que no podíamos cruzar sin hacer cambios verdaderamente importantes, este 2021 nos trae información científica que coincide con lo ancestral, algunos ecosistemas ya no son salvables, la urgencia de los cambios se hace cada vez mayor”, señala Amanda Quijano, directora artística de Ficamazonía.

El evento, que se desarrolla desde 2019, cuenta con el apoyo del gobierno nacional, al igual que con las alcaldías y gobernaciones locales junto con empresas y organizaciones no gubernamentales. Ficamazonía desde su primera versión tiene el propósito de dar voz a la selva amazónica mediante la pedagogía, el cine y los diálogos ancestrales como método de transformación social.

“La región amazónica requiere con urgencia acciones que se conviertan en bienestar para la población y dentro de los objetivos que tenemos en la fundación para este año, está el de promover la reactivación económica con base en la visibilización del turismo sostenible. Mocoa, San Vicente del Caguán y Florencia son lugares que poseen una riqueza natural única, una belleza indescriptible, unos habitantes excepcionales y unas atracciones turísticas dignas de ser visitadas”, concluye Aparicio Blackburn.