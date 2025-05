Cineastas declaran una “revolución cultural” contra internet en Festival de Cannes

Un grupo de realizadores anunciaron el movimiento Dogma 25, inspirado en el manifiesto vanguardista Dogma 95. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Este fin de semana un grupo de cinco cineastas daneses y suecos anunciaron el manifiesto “Dogma 25″, un documento inspirado en el movimiento “Dogma 95″ que promovía un cine austero y sin efectos especiales. Este grupo, además, prometió la producción de cinco películas en el plazo de un año siguiendo los 10 puntos de su documento leído públicamente durante esta edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

“En un mundo en el que el cine está basado en algoritmos y las expresiones visuales artificiales están ganando terreno, es nuestra misión defender la fallida y distintiva marca humana”, afirmaron los cineastas en el manifiesto leído durante la jornada del sábado del Festival.

Este grupo, compuesto por los realizadores May el-Toukhy, Milad Alami, Annika Berg y Isabella Eklöf, y el artista visual Jesper Just, promete no solo no recurrir a internet, sino librarse de cualquier elemento que pueda ser considerado artificial en sus películas —desde maquillaje y utilería hasta filtros de cámara y efectos especiales—.

Los diez puntos del “Dogma 25″

El manifiesto leído durante este fin de semana está inspirado en los “votos de castidad” del movimiento vanguardista “Dogma 95″ fundado por los directores daneses Thomas Vinterberg and Lars von Trier. Lo que hizo este nuevo grupo fue adaptar estos principios a un mundo con internet, un elemento que revolucionó por completo la manera en la que se producen las películas en el siglo XX.

El documento original fue publicado en París en marzo de 1995 con motivo del primer centenario del cine y, desde entonces, ha otorgado su certificado a aquellas producciones que hayan cumplido con sus postulados de austeridad y autenticidad. Con esto en mente, “Dogma 25″ creó su propia lista, en la que incluyó algunos de los nuevos retos que vinieron para esta industria en la era digital.

Estas son las reglas que deben cumplir las películas que hagan parte del movimiento “Dogma 25″:

El libreto debe ser original y escrito a mano por el director. Al menos la mitad de la cinta debe estar libre de diálogo. El internet está prohibido en todo el proceso creativo. Solo se aceptará financiación que no incluya condiciones que alteren la obra. No podrá haber más de 10 personas detrás de cámaras. La cinta deberá ser grabada en el lugar donde se desarrolle la historia. No está permitido el uso de maquillaje o la manipulación de cuerpos y caras a menos que esto haga parte de la historia. Todo elemento de utilería debe ser rentado, prestado, encontrado o usado. La película debe hacerse en menos de un año. Cree la cinta como si fuese la última.

La idea de este movimiento es proponer un cine libre de las excentricidades del “cine comercial” y que priorice el trabajo y la creatividad humana. “Nos hemos vuelto tan dependientes de internet que uno piensa ‘Wow, toda mi inspiración viene de ahí’. El punto es liberarnos de él porque somos muy vulnerables y estamos constantemente atados a grandes firmas que pueden perfilarnos con algoritmos”, concluyó Berg durante el evento.