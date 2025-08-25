Cineastas y activistas presionan al Festival de Venecia por la guerra en Gaza

Imagen de referencia // Gaza entra en la agenda del Festival de Venecia con protestas y cartas abiertas. Foto: EFE - GEORGE VITSARAS

Las protestas por la guerra en Gaza de cara al Festival de Venecia han cobrado fuerza a dos días de que arranque, con una carta firmada por cientos de personas, peticiones de vetos y la convocatoria de una manifestación durante el certamen.

Las iniciativas para denunciar el “genocidio” gazatí están siendo organizadas desde las redes sociales por varias organizaciones y por el colectivo ‘Venice4Palestine’ (V4P), que engloba a profesionales, periodistas y activistas del sector cinematográfico italiano.

Su objetivo es colar las denuncias de la guerra de Israel en el Festival de Venecia, que desde este miércoles y hasta el 6 de septiembre acogerá en su alfombra roja a numerosas estrellas de Hollywood, grandes directores y a periodistas de todo el mundo.

La última acción, confirmada hoy lunes, ha sido la convocatoria de una manifestación que el próximo sábado 30 de agosto recorrerá el Lido, la lujosa isla veneciana en la que transcurre el certamen.

La cita será a las 17.00 hora local (15.00 GMT) en la plaza Santa Maria Elisabetta, el principal punto de desembarco en el Lido, para después transcurrir hacia el perímetro del festival, en torno al gran Palacio del Cine que acaparará cada día los grandes estrenos.

“El Festival de Venecia no debe permanecer como un evento aislado de la realidad, sino convertirse en un espacio para denunciar el genocidio llevado a cabo por Israel, la complicidad de los gobiernos occidentales y apoyar al pueblo palestino”, alega el colectivo.

La marcha ya ha sido respaldada por cientos de organizaciones y sindicatos, como la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, por ONG como ‘Mediterranea Saving Humans’ o formaciones políticas a nivel local como el Partido Demócrata o Izquierda Italiana.

Por otro lado, el pasado viernes V4P promovió una carta abierta en la que pedía al emblemático Festival de Venecia condenar “la agonía de un genocidio perpetrado en directo por el Estado de Israel”.

“Exhortamos a todos los sectores de la cultura y de la información a utilizar, en la Mostra, su propia imagen y sus propios medios para crear un trasfondo constante de palabras e iniciativas: que nunca falte la voz de la verdad sobre la limpieza étnica, el apartheid, la ocupación ilegal de los territorios palestinos”, animó.

La misiva enseguida recabó la firma de más de 1.500 personalidades y trabajadores del cine italiano, como la de los cineastas Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher o Matteo Garrone, hasta actores como Tino Servillo y Abel Ferrara y actrices como Alba Rohrwacher.

La organización de la Mostra ha respondido asegurando que “siempre”, a lo largo de su historia iniciada en el lejano 1932, el certamen ha sido “un lugar de debate abierto y sensible a las cuestiones más urgentes de la sociedad y del mundo”.

Desde V4P han tachado esta respuesta de “descorazonadora” porque ni siquiera menciona a Palestina o a Israel.

El último paso de V4P ha sido exigir al Festival este lunes la retirada de la invitación de cualquier artista “que apoye pública y activamente el genocidio” palestino.

En su comunicado -sin las firmas de la carta abierta- constan citados dos nombres: la actriz y modelo israelí Gal Gadot y el actor británico Gerard Butler, a quien reprochan haber participado en 2018 en una gala para racaudar fondos para el ejército israelí.

Ambos han trabajado en la cinta ‘In the hand of Dante’ de Julian Schnaider, que será presentada el 3 de septiembre en Venecia fuera de concurso con un reparto estelar formado por Oscar Isaac, Al Pacino, John Malkovich, Jason Momoa y hasta Martin Scorsese.

Fuentes de la película han confirmado a los medios italianos que Gadot no pasará por el Lido para el estreno.

No obstante, a la competición por el León de Oro de esta edición sí que llegará el drama que se vive en el enclave palestino, a través de la película ‘The voice of Hind Rajab’ de la directora tunecina Kaouther ben Hania.

Una cinta que reproduce la voz real de esa niña atrapada en un coche en medio de un ataque israelí en Gaza, registrada en la llamada de auxilio que realizó a los servicios de emergencia.