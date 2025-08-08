Clase gratis de ballet para adultos: así se puede inscribir

El taller se llevará a cabo el sábado 9 de agosto en el Centro de Felicidad de Chapinero, con inscripción previa./ Imagen de referencia Foto: EFE - VALENTIN FLAURAUD

El Centro de Felicidad Chapinero (CEFE) ofrecerá una clase gratuita de ballet para adultos este sábado 9 de agosto a las 2:00 p.m., en su Aula de Danza. Este taller está dirigido a personas mayores de 18 años que deseen experimentar el ballet desde una perspectiva accesible y sin necesidad de conocimientos previos ni experiencia en danza, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para quienes nunca han practicado esta danza o para aquellos que desean mejorar su postura y coordinación.

Este espacio busca acercar a los adultos al mundo de la danza clásica, a través de una propuesta que pone el énfasis en el bienestar físico y emocional. Con la orientación de Angélica Corredor, profesora y bailarina, los participantes podrán explorar la técnica del ballet.

Además de mejorar la flexibilidad y el equilibrio, el ballet es una excelente forma de mejorar la conciencia corporal, reducir el estrés y aumentar la confianza. El CEFE Chapinero, que forma parte del programa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, promueve este tipo de actividades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el objetivo de acercar la cultura y el arte a la comunidad, la clase gratuita de ballet está abierta a todos los adultos que deseen disfrutar de una experiencia nueva, de crecimiento personal y físico.

Inscripciones previas y detalles del evento

Este taller es una oportunidad para introducirse al ballet de manera divertida y sin presiones, en un ambiente que promueve el bienestar físico y emocional de los participantes. La entrada es gratuita, pero los interesados deben realizar una inscripción previa para asegurar su lugar: Formulario de inscripción.