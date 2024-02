Claudia Hakim anunció su retiro del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)

De acuerdo con el comunicado oficial, Claudia Hakim se retira de su cargo como directora del Museo de Are Moderno de Bogotá (MAMBO), "por proyectos personales".

En la mañana de este jueves se anunció el retiro de la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO, Claudia Hakim, quien desempeñó este rol desde marzo de 2016.

Le recomendamos: Claudia Hakim y los sesenta años del MAMBO

Por medio de un comunicado oficial del museo se conoció la noticia, además de anunciar a la diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, Martha Ortiz Gómez, como la nueva directora.

“Han sido 8 años de grandes retos, muchas alegrías, momentos difíciles, muchas tensiones, pero sobre todo de mucho aprendizaje, donde he comprobado que el arte y los museos son parte esencial de la vida. Siempre he pensado que los cambios son necesarios y traen resultados positivos. Estoy segura de que quien me suceda hará fortalecer y perdurar el Museo. Su legado de 60 años tiene más futuro que pasado”, comentó Hakim en el comunicado.

Durante su paso como directora, el MAMBO recibió a más de 450 mil visitantes, 200 nuevas adquisiciones de obras, 42 exposiciones de artistas nacionales, 19 de artistas internacionales, 61 programas para la atención de los públicos, 43 proyectos educativos relacionados con las exposiciones y realizó más de 20 publicaciones.

No deje de leer: La trayectoria de Alain Delon y el conflicto alrededor de su herencia

De igual manera, Hakim fue quien lideró el proceso de selección internacional del Curador Jefe del Museo, Eugenio Viola, quien asumió el cargo en 2019, y recientemente fue nombrado como el nuevo director artístico del museo.

La nueva directora, Martha Ortiz Gómez, comenzará a ejercer el cargo a partir del próximo mes de marzo. Como señala el comunicado oficial, es diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, tiene un MBA (Maestría en Administración de Empresas) con énfasis en negocios internacionales (Lynn University, EE.UU.) y cuenta con dos posgrados en medios de comunicación (Medill School of Journalism, Northwestern University, EE. UU. y en la Universidad de Navarra, España). Durante 12 años, Ortiz trabajó con el Grupo El Colombiano, en el cual se desempeñó como Directora del Laboratorio de Innovación, Directora Editorial y finalmente cómo VP Editorial Ejecutivo.