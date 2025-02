Coautora de Diana Uribe la acusa de violar sus derechos de autor

Diana Uribe encabeza el libro "Mujeres a través de la historia", en donde la María Emilia Gouffray es coautora. Foto: Cristian Garavito

María Emilia Gouffray denunció públicamente a la divulgadora y filósofa Diana Uribe y a la editorial Penguin Random House por presunta violación de sus derechos de autor como coautora del libro Mujeres a través de la historia. La historiadora alega que redactó la mayor parte del libro y que la editorial y Uribe deformaron su trabajo.

“La obra, realmente, corrió por mi parte. Yo calculo que un 90% del material que la editorial hoy tiene en las manos es de mi autoría”, indicó Gouffray a El País de España. Según el medio, la historiadora indió su trabajo fue despreciado, puesto que ya había entregado seis de los siete capítulos que se habían planteado inicialmente, registrados en 229 páginas de Word.

De acuerdo con Gouffray, a partir de noviembre de 2023, Diana Uribe le informó que su hija, Alejandra Espinosa, se sumaría al proyecto y que fue Espinosa quien menospreció su estructura, estilo y tono. De esta forma habría sido “deformado”, a pesar dejar evidencia en correos, y que Penguin Random House avanzó en el proceso editorial sin su aprobación.

“Me dijeron, en las reuniones que tuve con la editora, que esa era la nueva estructura y me dieron a entender que yo no tenía ni voz ni voto”, agregó la historiadora al medio español.

Gouffray también explica que inicialmente se acordó que su nombre figuraría en la portada del libro y que sería invitada a los eventos de presentación junto con Diana Uribe. Aunque su nombre aparece en la portada como autora de los textos y la investigación, no fue invitada a los lanzamientos del libro, como el más reciente, en el Hay Festival de Cartagena, donde solo estuvo Uribe.

La editorial, a través de su abogado Julián Paca, sostiene que respeta los derechos de autor y que pagó a la investigadora los honorarios pactados y que no estarían obligados a contar con Gouffray en los actos promocionales o de lanzamiento.

A lo que la historiadora responde que lo más complejo de este asunto es que se use su nombre en esta publicación con la que no está de acuerdo. “El núcleo del problema es que mi nombre aparezca en una obra que yo no aprobé, que tiene cambios de sentido con los que no comulgo y graves imprecisiones historiográficas”, añadió.

El abogado experto en propiedad intelectual Wilson Ríos, citado por El País, indica que “la persona que realiza de manera efectiva una obra conserva siempre, por supuesto, sus derechos morales sobre el trabajo, de manera inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.

Hasta este momento, no se han presentado acciones legales, aunque Gouffray ya cuenta con asesoría jurídica. Diana Uribe no se ha pronunciado sobre le tema y la editorial Penguin Random House, en primera medida, simplemente ha rechazado las acusaciones.