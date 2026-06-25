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CoCrea: entre la incertidumbre de 2026 y su impacto en la cultura

El próximo 30 de junio terminará la primera etapa de la convocatoria CoCrea para 2026, cuyo cupo máximo de inversión tardó más de lo esperado en ser anunciado. La directora de esta plataforma, María del Pilar Ordóñez, habló sobre el proceso de selección y dio consejos para los postulantes.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
25 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Para esta edición, CoCrea priorizará proyectos comunitarios y regionales.
Para esta edición, CoCrea priorizará proyectos comunitarios y regionales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante el gobierno del presidente Iván Duque nació la Corporación Colombia Crea Talento, más conocida como CoCrea. Esta iniciativa pretende impulsar la financiación de proyectos culturales, artísticos y patrimoniales a través de la canalización de inversiones o donaciones realizadas por personas jurídicas o naturales a quienes se les ofrece una deducción del 165 % del valor invertido en la base gravable sobre la renta.

La sexta edición de la convocatoria fue publicada el pasado 30 de abril y la plataforma de inscripciones abrió oficialmente...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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