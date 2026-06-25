CoCrea: entre la incertidumbre de 2026 y su impacto en la cultura

Para esta edición, CoCrea priorizará proyectos comunitarios y regionales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante el gobierno del presidente Iván Duque nació la Corporación Colombia Crea Talento, más conocida como CoCrea. Esta iniciativa pretende impulsar la financiación de proyectos culturales, artísticos y patrimoniales a través de la canalización de inversiones o donaciones realizadas por personas jurídicas o naturales a quienes se les ofrece una deducción del 165 % del valor invertido en la base gravable sobre la renta.

La sexta edición de la convocatoria fue publicada el pasado 30 de abril y la plataforma de inscripciones abrió oficialmente...