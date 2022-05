Colección de arte Macklowe se convierte en la más cara jamás vendida por subasta

Ocho obras del artista Mark Rothko fueron subastadas en las dos fechas de la Colección Macklowe.

La casa de subastas Sotheby’s vendió su segunda oferta de obras de la colección por valor de 246,1 millones de dólares, llevando el valor total del grupo de pinturas a los 922,2 millones, dijo un vocero. La colección de Harry y Linda Macklowe fue vendida en dos fechas diferentes, la primera tanda de lotes recaudó 676,1 millones de dólares.

Entre las obras destacadas de la venta del lunes en la noche estaban la obra “Untitled” del artista Mark Rothko que recaudó 48 millones y la obra llamada “Seestück” de Gerhard Richter, que se subastó en 30,2 millones. “Self Portrait (Autorretrato)” de Andy Warhol llegó a los 18,7 millones, mientras que “Untitled” de Willem de Kooning llegó a los 17,8 millones. Sotheby’s ganó los derechos de vender los trabajos de la colección Macklowe en septiembre. Vendió un total de 35 piezas artísticas en noviembre por un total de 676,1 millones antes de la venta del lunes de otras 30 obras.

“Estoy tan contento de que las pinturas hayan encontrado un nuevo hogar, me hace muy feliz”, dijo Harry Macklowe a Artnet News cuando salía de la casa de subastas. “Estuve en la subasta de [Burton and Emily Hall] Tremaine, estuve en la subasta de Rockefeller, estuve en la subasta de [Robert and Ethel] Scull. Nunca pensé que también estaría en la subasta de Macklowe, pero lo estuve y estoy asombrado”.

Un juez de Nueva york dictaminó en 2018 que debían vender todos los 65 trabajos y dividir los beneficios, luego de que el matrimonio de casi 60 años no lograra ponerse de acuerdo sobre el avalúo de su colección que coleccionaron a lo largo de la relación. La decisión de Sotheby’s de vender las 65 piezas en dos fechas tuvo que ver con evitar inundar el mercado con muchas obras de los mismos artistas al mismo tiempo.

Sotheby’s describió el conjunto de pinturas como “la colección más significativa del arte moderno y contemporáneo que haya aparecido en el mercado”. Durante el proceso de divorcio, el multimillonario Harry Macklowe y su exesposa Linda no habían podido acordar el valor de la vasta colección. La venta de los últimos 30 lotes sobrepasó el estimado de 167 millones al venderse por 237 millones. La suma supera los 835,1 millones que recaudó en 2018 la colección Rockefeller, la colección privada más costosa vendida en una subasta hasta ahora.