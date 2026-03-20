Colombia a través del cine

Fotograma de “Madre”, película que se estrenó el 10 Marzo de 1924 en el Teatro Olympia de Manizales. Fue dirigida por Samuel Velásquez. Foto: Fundación Patrimonio Fílmico

En 1922 se estrenó por primera vez en Colombia la adaptación cinematográfica de María, realizada por los directores Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro. Se basó en la novela homónima de Jorge Isaacs (1867) y se convirtió en el primer largometraje con una trama ficticia que se realizó en el país. Su duración fue de 180 minutos, pero se dice que en la actualidad solo sobreviven 25 segundos.

En la secuencia que se conoce se ve el paisaje vallecaucano con algunos de los actores montando a caballo mientras cruzan un río cercano a la Hacienda...