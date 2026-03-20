Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia a través del cine

Se cumplieron 40 años de la Fundación de Patrimonio Fílmico y nos devolvimos al origen para entender el ejercicio de la cinematografía en Colombia. Un texto sobre el ADN de la sociedad colombiana desde la llegada del cine al país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sarah Valentina Gutiérrez Manrique
20 de marzo de 2026 - 12:36 p. m.
Fotograma de “Madre”, película que se estrenó el 10 Marzo de 1924 en el Teatro Olympia de Manizales. Fue dirigida por Samuel Velásquez.
Fotograma de “Madre”, película que se estrenó el 10 Marzo de 1924 en el Teatro Olympia de Manizales. Fue dirigida por Samuel Velásquez.
Foto: Fundación Patrimonio Fílmico

En 1922 se estrenó por primera vez en Colombia la adaptación cinematográfica de María, realizada por los directores Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro. Se basó en la novela homónima de Jorge Isaacs (1867) y se convirtió en el primer largometraje con una trama ficticia que se realizó en el país. Su duración fue de 180 minutos, pero se dice que en la actualidad solo sobreviven 25 segundos.

En la secuencia que se conoce se ve el paisaje vallecaucano con algunos de los actores montando a caballo mientras cruzan un río cercano a la Hacienda...

Por Sarah Valentina Gutiérrez Manrique

Conoce más

Temas recomendados:

Cien años de la llegada del cine a Colombia

PremiumEE

Fundación Patrimonio Fílmico

Di Domenico

Acevedo

Como los muertos

Aura o las violetas

Alma provinciana

La fiesta del Corpus

Cine colombiano

Historia del cine colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.