Hernando Gómez Buendía: “Con Petro se asomó un país que no quiere ver la gente de bien”

Hernando Gómez Buendía es oriundo de Armenia y es sociólogo, economista, filósofo y abogado. Foto: Archivo Particular

Este no es un libro sobre el presidente Gustavo Petro. Hernando Gómez Buendía, filósofo, economista, abogado, sociólogo, director de Razón Pública y columnista de este diario (la lista sigue, pero la dejaremos ahí), es claro al advertir que, si bien es el apellido del mandatario el que ocupa el centro de su portada en unas gordas letras negras, él es apenas una excusa para hablar sobre lo realmente importante. No se trata de un engaño o algún tipo de “clickbait” editorial, sino de un principio que guía todo el análisis planteado: “Este es un...