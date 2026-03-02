Publicidad

Hernando Gómez Buendía: “Con Petro se asomó un país que no quiere ver la gente de bien”

A pocos meses de que elijamos un nuevo presidente, Gómez Buendía publicó “Colombia después de Petro”, un libro en el que reflexiona sobre cómo cambió el país en estos cuatro años. Un análisis sobre Colombia que toma al presidente como su punto de partida.

Santiago Gómez Cubillos
02 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Hernando Gómez Buendía es oriundo de Armenia y es sociólogo, economista, filósofo y abogado.
Foto: Archivo Particular

Este no es un libro sobre el presidente Gustavo Petro. Hernando Gómez Buendía, filósofo, economista, abogado, sociólogo, director de Razón Pública y columnista de este diario (la lista sigue, pero la dejaremos ahí), es claro al advertir que, si bien es el apellido del mandatario el que ocupa el centro de su portada en unas gordas letras negras, él es apenas una excusa para hablar sobre lo realmente importante. No se trata de un engaño o algún tipo de “clickbait” editorial, sino de un principio que guía todo el análisis planteado: “Este es un...

Helga66(40077)Hace 23 minutos
Lo que hay es escasez de líderes y de partidos políticos que canalicen las necesidades de la población. Petro diagnostica mal y propone soluciones equivocadas. Temas como seguridad y fortalecimiento de policía y FFMM le parecen odiosos olvidando que evitar matar gente es la primera regla. Financiar la educación con crédito le parece torpe desconociendo la capacidad de ampliar oferta. En salud propone un esquema público que condena al pueblo a la muerte. Y asi
javier arlés(96673)Hace 1 hora
Iván Cepeda, Presidente.
