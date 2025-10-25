Colombia gana el Festival de Cine de El Gouna 2025 con “Un poeta” de Simón Mesa

Ubeimar Ríos, protagonista de "Un poeta", recibe el premio a Mejor largometraje de ficción en el Festival de El Gouna. Foto: David Sánchez

La obra, una coproducción entre Colombia, Alemania y Suecia, narra la historia de un hombre mayor que, atrapado entre la rutina y sus recuerdos, encuentra en la poesía una última forma de libertad.

Según la motivación del jurado, la decisión se basó en que “Un poeta” es una poética reflexión sobre el envejecimiento, una película que entrelaza tiempo y paisajes, explorando la memoria y la emoción. Con melancolía y belleza visual, celebra la vida, la pérdida y la transformación, invitando al espectador a meditar sobre vivir y dejar ir.

Este nuevo reconocimiento consolida un año excepcional para el cine colombiano y, en particular, para Simón Mesa Soto. “Un Poeta” ya había sido galardonada en el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, y también en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde se llevó el Premio Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana.

Con estos triunfos, Mesa Soto —autor de los cortometrajes premiados “Madre” y “Leidi”— reafirma su lugar como una de las voces más sólidas del nuevo cine latinoamericano, combinando una mirada íntima con una fuerte conciencia social.

La octava edición del Festival de El Gouna, celebrada entre el 17 y el 24 de octubre, reunió a cineastas de más de 40 países bajo el lema “Cine por la humanidad”. Además de su carácter competitivo, el certamen se distingue por su compromiso con el diálogo cultural y su atención a los temas medioambientales y de derechos humanos.

Otros ganadores destacados del Festival de El Gouna 2025

● Estrella Dorada al Mejor Largometraje Documental: “Always” – Dir. Deming Chen (Estados Unidos, Francia, China, Taiwán)

● Estrella de Plata al Mejor Largometraje Documental: “Life After Siham” – Dir. Namir Abdel Messeeh (Francia, Egipto)

● Estrella Dorada al Mejor Cortometraje: “Agapito” – Dir. Kyla Danelle Romero y Arvin Belarmino (Filipinas, Francia)

● Premio “Cine por la Humanidad”: “Happy Birthday” (Egipto) y “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (Francia, Palestina) — empate

● Estrella Verde de El Gouna (Cine Ambiental): “Seeds” – Dir. Brittany Shyne (Estados Unidos)

● Mejor Actriz: Léa Drucker por “L’Intérêt d’Adam” (Bélgica, Francia)

● Mejor Actor: Ahmed Malek por “Kolonia” (Egipto, Noruega, Suecia, Arabia Saudita, Francia)

El Festival de Cine de El Gouna, uno de los más influyentes de Oriente Medio y África del Norte, reafirmó en su octava edición su apuesta por la diversidad y la sostenibilidad.

Con la victoria de “Un poeta”, Colombia suma un nuevo capítulo a su expansión internacional, tras los triunfos en Cannes y San Sebastián, confirmando que su cine no solo emociona, sino que también inspira y trasciende fronteras.