Colombia postuló la obra de Rogelio Salmona como candidata a Patrimonio de la Humanidad

Las Torres del Parque se encuentran en el corazón de Bogotá, cerca a otra obra de Rogelio Salmona, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Foto: Jimmy Malagon

Cuatro obras del arquitecto Rogelio Salmona fueron presentadas ante la UNESCO como candidatas a Patrimonio Mundial de la Humanidad. El expediente titulado “La obra de Rogelio Salmona: Contrapunto desde la arquitectura del Movimiento Moderno” fue remitido al organismo internacional por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Rogelio Salmona.

El expediente enviado incluyó las estructuras conocidas Residencias El Parque, Archivo General de la Nación, Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco.

“Estas obras representan una visión única de la arquitectura latinoamericana, destacándose por el uso del ladrillo y por crear una relación armoniosa entre los edificios, las personas y el entorno geográfico”, aseguró el ministerio en un comunicado.

El arquitecto colombo-francés es reconocido por sus obras que van más allá de lo estético. Las edificaciones de Salmona, entre las que se encuentra también el Museo de Arte Moderno de Bogotá, destacan por su uso del ladrillo y hormigón visto.

De acuerdo con el ministerio, la postulación de estas obras se logró gracias a un esfuerzo colaborativo que se gestó en 2021 cuando la Fundación Rogelio Salmona, el Ministerio de las Culturas y la Universidad Nacional de Colombia iniciaron la formulación del expediente.

Además, el ministerio informó que en marzo se sabrá si la propuesta de la obra de Salmona será considerada dentro de las 35 candidaturas que se evaluarán en 2026. “En caso de ser aprobada, la candidatura será evaluada técnicamente por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo asesor de la UNESCO en materia de Patrimonio Cultural y la decisión final se tomará en la 49° sesión del Comité de Patrimonio mundial, programada para el 2027″, afirmaron.

