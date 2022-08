Colombia tiene mejor bailarina de danza árabe

Catherine Galeano, mejor bailarina de danza árabe 2022. Foto: Cortesía

Nunca una colombiana en la historia del Raqs Of Course, el encuentro mundial más importante de danza árabe, había logrado obtener el mayor reconocimiento en este evento, pero Catherine Galeano rompió con esta maldición a llevarse la corona, a finales de junio de este año, gracias a su interpretación y técnica.

La mejor bailarina de danza árabe tuvo la oportunidad de compartir en El Cairo (Egipto) con reconocidos bailarines y maestros del mundo, viviendo así una experiencia de intercambio pedagógico, artístico y cultural.

Galeano interpretó, durante la final, el Enta Omri de Oum kalthoum, una de las piezas de música clásica oriental más relevantes. “Yo siempre tuve claro que deseaba ser una bailarina de competencia, mi sueño es convertirme en una bailarina de talla internacional. Para llegar al Raqs Of Course, estuve preparando esta coreografía por dos años, porque para los jurados es muy importante que se haga una buena interpretación de lo que es la cultura árabe, una cultura que no es mía, pero a la que me acerco con todo el respeto y admiración”, aseguró la artista.

Sobre Catherine Galeano

Inició desde muy pequeña su recorrido artístico, convirtiéndose así, desde temprana edad, la danza árabe en su mayor pasión. Su camino lo emprendió de la mano de la maestra Laura Rubiano, luego pasó a tomar clases con Mahaila El Helwa y Priscilla Belle, maestras brasileras. Hasta que un día se convirtió en maestra en arte danzario con énfasis en ballet clásico de la Facultad de Artes ASAB. En la actualidad, se desempeña como directora del grupo institucional de danza oriental del centro de gestión cultural de la Universidad Javeriana.

Ya son quince años de trayectoria en el mundo de la danza árabe, en los cuales ha recibido reconocimientos en festivales nacionales como el Bogotá Bellydance Festival 2018 y 2019, el Festival Distrital de danza Oriental Oasis y el Menaht Festival de danza árabe de Medellín. A nivel internacional ha tenido la oportunidad de participar en el Orientalisímo 2021 (España), el Essencia festival 2019 (Brasil), el Priscilla Belle Cup IV 2021 (Brasil) y el Raqs Of Course 2022 (Egipto).

¿Qué es la danza oriental?

La danza oriental, que mezcla elementos de distintos países del Norte de África y Medio Oriente, es considerada la danza más antigua del mundo. Sin embargo, se desconoce sus orígenes precisos. Raqs Sharqui, cuyo significado es danza oriental, es el nombre con el que se le conoce en los países árabes.

Durante el siglo XIX comienza a ser conocida como danza del vientre, tras un viaje que emprendieron los europeos a aquellas tierras, quienes quedaron sorprendidos por los movimientos de vientre y cadera que hasta el momento para ellos eran desconocidos. A Colombia y América Latina llegó gracias a los estadounidenses, quienes en los años cincuenta descubrieron esta danza gracias a las migraciones que acontecieron durante aquella época; desde ese momento ese baile tomó el nombre de Belly Dance.

