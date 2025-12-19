Colombia y el presupuesto para los incentivos para producciones audiovisuales extranjeras

Claudio Cataño encarna el papel de Aureliano Buendía en la serie de Netflix sobre "Cien años de soledad". Foto: Netflix

La Comisión Fílmica Colombiana anunció que el cupo para la asignación de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) para el 2026 alcanzó un máximo histórico de COP 350 mil millones (aproximadamente USD 90 millones), un aumento del 49% frente al 2025 para atraer producciones extranjeras al país.

Algunos de los proyectos que se beneficiaron de estos incentivos y que se estrenarán en 2026 son: la segunda temporada de Cien años de soledad (Netflix), la segunda temporada de The Night Manager (Amazon), protagonizada por Tom Hiddleston, y un...