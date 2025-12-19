Logo El Espectador
Colombia y el presupuesto para los incentivos para producciones audiovisuales extranjeras

El entorno cinematográfico colombiano continuará creciendo con el anuncio del incremento del cupo para la asignación de Certificados de Inversión Audiovisual para el 2026.

20 de diciembre de 2025 - 02:55 a. m.
La Comisión Fílmica Colombiana anunció que el cupo para la asignación de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) para el 2026 alcanzó un máximo histórico de COP 350 mil millones (aproximadamente USD 90 millones), un aumento del 49% frente al 2025 para atraer producciones extranjeras al país.

Algunos de los proyectos que se beneficiaron de estos incentivos y que se estrenarán en 2026 son: la segunda temporada de Cien años de soledad (Netflix), la segunda temporada de The Night Manager (Amazon), protagonizada por Tom Hiddleston, y un...

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
