Colombia y Emiratos Árabes se reúnen por la cultura y la educación artística

La conferencia intergubernamental reune a responsables políticos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones y socios de la UNESCO de todo el mundo. Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia

Con antecedentes en las conferencias previas celebradas en Lisboa en 2006 y Seúl en 2010, este encuentro intergubernamental, que ahora se celebra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, reúne a líderes políticos, representantes de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones y socios de la Unesco de todo el mundo.

El propósito de este encuentro es consolidar una coalición en favor de la cultura y la educación en las artes; configurar políticas y compartir prácticas para dotar a estudiantes de conocimientos sobre espacios y prácticas culturales.

Entre los temas abordados en las mesas de trabajo se encuentran: “Habilidades para crear resiliencia, justicia y futuros sostenibles”, “Monitoreo, búsqueda y datos”, y “Arte digital e inclusión cultural”. El Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, está programado para participar el 14 de febrero en una conferencia sobre ecosistemas de educación artística y cultural.

La cultura, las artes y la educación son la base de la transformación social.



Además, representantes del Ministerio de Cultura de Colombia se reunieron con Mohamed Al Mubarak, director del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, para discutir estrategias de promoción de artesanías, intercambios literarios y exposiciones artísticas entre ambos países, incluyendo colaboraciones con el Museo Nacional de Colombia.

Durante la conferencia, se llevó a cabo una reunión con la directora de la Fundación Cultural de Abu Dhabi, Reem Fadda, para explorar oportunidades de residencias para artistas jóvenes y participación en festivales, así como el apoyo mutuo para exposiciones artísticas.

Otro encuentro bilateral relevante fue con Sheikh Salem bin Khalin Al Qassimi, miembro de la casa real Al Qassimi y Ministro de Cultura y Juventud de los Emiratos Árabes Unidos. Durante esta reunión se discutió la posibilidad de construir un nuevo edificio que albergue un centro de estudios árabes en la Biblioteca Nacional de Colombia, así como el apoyo para la recuperación de La Caracola, una embarcación histórica en el Río Magdalena que potenciaría el turismo y las expresiones artísticas locales.

En una entrevista al final del primer día de la conferencia, el ministro Correa compartió su visión sobre la importancia de la cultura y la educación en la transformación social, destacando que son fundamentales para abordar los desafíos futuros de la humanidad.

“Es crucial que volvamos a imaginar que la cultura, las artes, los saberes y la educación tienen que estar en la base de una transformación social real. No podemos seguir creyendo que es la economía o que es la política. Sin cultura, no sabemos de dónde somos; no sabemos a dónde dirigirnos. Lo que, de alguna manera, nos hace poder hablar, estar juntos en el disenso, es el arte y la educación. Yo creo que esa clave la tiene que entender el mundo. Necesitamos crear un nuevo relato para estar mejor, para poder vivir una vida mucho más plena y una vida menos violenta, menos desastrosa, menos llena de incertidumbre”, expresó el funcionario.

