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Colombianismos: un jurgo de palabras que nos definen como país

Como parte de las celebraciones del 20 de julio, repasamos algunos de los términos que diferencian la forma de hablar de los colombianos del resto de los hispanohablantes.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
20 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Colombianismos: un jurgo de palabras que nos definen como país
Foto: Eder Rodríguez

A un míster desprevenido que llegue a esta tierra podría darle un yeyo con el jurgo de palabras que a lo mejor no le enseñaron en sus clases de español en línea. Porque si bien se trata del mismo idioma del resto de los hispanohablantes, el acervo lexical colombiano tiene términos y expresiones que nos diferencian del resto de la región. Aquí nos quemamos las pestañas, hacemos la oreja, pedimos la ñapa, recogemos los corotos y terminamos el día con una fría. Ese es el curso natural de las lenguas, que cuando se asientan en un territorio...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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