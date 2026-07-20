Colombianismos: un jurgo de palabras que nos definen como país

Foto: Eder Rodríguez

A un míster desprevenido que llegue a esta tierra podría darle un yeyo con el jurgo de palabras que a lo mejor no le enseñaron en sus clases de español en línea. Porque si bien se trata del mismo idioma del resto de los hispanohablantes, el acervo lexical colombiano tiene términos y expresiones que nos diferencian del resto de la región. Aquí nos quemamos las pestañas, hacemos la oreja, pedimos la ñapa, recogemos los corotos y terminamos el día con una fría. Ese es el curso natural de las lenguas, que cuando se asientan en un territorio...