Prográmese para el seminario que reunirá a escritores y periodistas sobre IA y escritura

María Cristina Restrepo, autora de novelas como La mujer de los sueños rotos, compartirá una conversación sobre su proceso creativo y su visión del oficio de escribir en la actualidad. Foto: Archivo pa

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La inteligencia artificial llegó a la escritura mucho antes de que existiera un consenso sobre cómo usarla. Mientras algunos autores la incorporan como una herramienta de trabajo, otros advierten sobre sus implicaciones para la creatividad, los derechos de autor y el oficio de escribir. En ese contexto, Medellín será escenario de una jornada dedicada a discutir esas preguntas desde la literatura, el periodismo y las artes.

El próximo sábado 4 de julio, entre las 2:00 y las 7:00 p. m., se realizará el seminario “Escribir Sobre Arte: Literatura en Medellín en tiempos de IA”, una actividad gratuita organizada por la Alcaldía de Medellín, los Eventos del Libro y Revista Papel, en el marco de la Parada Juvenil de la Lectura 2026.

El encuentro tendrá lugar en la Cancha de Santo Domingo Savio, junto al Parque Biblioteca, y reunirá a escritores, investigadores, periodistas, artistas visuales y especialistas en inteligencia artificial para reflexionar sobre cómo estas tecnologías están transformando la creación contemporánea.

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Según los organizadores, el seminario busca abrir un espacio de conversación sobre preguntas cada vez más frecuentes entre quienes escriben: ¿qué significa crear cuando las máquinas también producen textos, imágenes o poemas?, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial sin perder la voz propia?, ¿qué papel seguirá teniendo la experiencia humana en el proceso creativo?

Además de las conversaciones, los asistentes podrán participar en una convocatoria editorial que culminará con la publicación de una edición impresa de 3.000 ejemplares.

¿Quiénes participarán?

La programación contará con invitados de distintos campos de la literatura, el periodismo, la investigación y las artes. Entre ellos estarán la escritora María Cristina Restrepo, autora de novelas como La mujer de los sueños rotos; el profesor e investigador Óscar Jairo González Hernández; la periodista e investigadora Lina Marcela Gallego Moreno, quien estudia la relación entre comunicación e inteligencia artificial; el escritor Juan José Díez Gómez (Juarjo Gómez); el autor Alejandro Zapata; la artista visual Daniela Hincapié y el periodista y editor Daniel Grajales.

La programación

La jornada comenzará a la 1:45 p. m. con el registro de los asistentes.

A las 2:00 p. m. se desarrollará el conversatorio “De los fantasmas y las realidades: la literatura y la IA”, centrado en los desafíos, los temores y las posibilidades que plantea la inteligencia artificial para la creación literaria.

A las 3:00 p. m., la periodista Lina Marcela Gallego Moreno ofrecerá la charla “IA para autores que no quieren quedarse sin oficio”, enfocada en el uso responsable de estas herramientas y en la importancia de mantener el criterio del autor en los procesos de escritura.

La programación continuará a las 4:00 p. m. con “En defensa de la carne: periodismo de autor en tiempos de IA”, una clase magistral de Daniel Grajales sobre la escritura basada en la experiencia, la observación y el contacto directo con la realidad, acompañada por el escritor Juan José Díez Gómez.

A las 5:00 p. m., la novelista María Cristina Restrepo compartirá una conversación sobre su proceso creativo y su visión del oficio de escribir en la actualidad.

Posteriormente, a las 6:00 p. m., el espacio “IA de Medellín para el mundo” presentará proyectos de inteligencia artificial y artes digitales desarrollados desde el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

La jornada cerrará a las 6:45 p. m. con la presentación de una convocatoria para que los asistentes escriban un texto periodístico o literario. Las obras seleccionadas recibirán acompañamiento editorial y serán publicadas en una edición impresa de 3.000 ejemplares.

¿Cómo participar?

La asistencia al seminario es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por los organizadores.

La actividad hace parte de la programación de la Parada Juvenil de la Lectura 2026, uno de los principales eventos literarios de Medellín, que este año extenderá parte de su agenda a la Comuna 1 y propondrá reflexiones sobre las “travesías de la lectura”, con especial atención a los retos y posibilidades que la inteligencia artificial plantea para la creación contemporánea.