“Como país tenemos la capacidad de crear arte en cualquier circunstancia”

Laura Montañés y Manuela Rodríguez, fundadoras del proyecto, se conocieron mientras trabajaban con la colección del Banco Itaú. Foto: Emiliana Leyva

¿Cómo surgió The LAACC?

Es una consultora de arte que fundé junto a Laura Montañés. Nosotras nos conocimos trabajando para una colección corporativa y encontramos muchas cosas en común y este interés muy particular por el manejo de colecciones privadas, corporativas e institucionales. Además de una tendencia por las artes plásticas, también nos interesa la cultura, el teatro y la música para abrir la posibilidad futura de involucrar las artes plásticas con otras áreas de la cultura. Decidimos crear esta consultora en 2021 y, desde entonces, hemos manejado diversas colecciones corporativas, institucionales y privadas, hemos hecho procesos de subasta y procesos educativos, entre otros.

¿Qué se necesita para ejercer este tipo de labor?

Nosotras creemos en la necesidad de la educación. Las dos hemos estado muy enfocadas desde el principio en siempre capacitarnos en lo que estamos haciendo, desde frentes distintos. Las dos estamos constantemente estudiando y tomando cursos, porque realmente sentimos que lo que estaba haciendo falta en el gremio de la cultura muchas veces eran personas que, aunque tenían mucho interés por las colecciones, no habían hecho este proceso de capacitación para poder manejarlas de la manera correcta.

¿Cuál es el proceso para empezar a crear una colección?

Esta ha sido una pregunta que le hemos hecho mucho últimamente a coleccionistas y galeristas, y realmente nosotras creemos que para empezar a crear una colección también hay que estudiar, visitar galerías y museos, hay que estar acompañado de asesores y galeristas capacitados, leer sobre los artistas que a uno le interesan y también tener una línea clara del interés que uno tiene, escoger una sección en la que uno pueda profundizar para empezar a tener una colección que tenga una coherencia.

¿Qué es lo más desafiante del trabajo que realizan?

El desafío más grande es la educación y el hecho de acercar más públicos al arte, que las personas entiendan cuál es el valor del arte, qué rol cumple en la sociedad, en la educación y en la generación de cultura; entonces, lo más difícil muchas veces es seducir a estos públicos más masivos para que se interesen: hay muchas personas a las que les gusta, les mueve, pero realmente no hay tantas herramientas para poder tener un acercamiento profundo a estos espacios. Creo que esa es nuestra mayor misión.

Para usted, más allá de su trabajo, ¿qué es el arte?

El arte es el lenguaje más amplio del mundo; para mí, es el lenguaje que todas las personas pueden entender; es un lenguaje sin barreras en el que se puede hablar de todos los temas, que nunca se queda corto como en las palabras.

¿Cómo describiría su trabajo?

Nuestro trabajo se define como las intermediarias que llevamos el arte de esta institucionalidad hacia el público general. Lo describiría como una gestión de manejo y creación de colecciones a partir de la educación de públicos en lo que significa el arte, coleccionar arte, posicionar artistas, reconocer el trabajo de los artistas y poder apoyar cualquier proceso en el que se esté involucrando el arte.

En su caso, ¿de dónde salió este interés por la cultura y las artes?

Yo siempre quise estar en las artes, siempre era una decisión entre si quería ser actriz, estar en el teatro o ser artista plástica, pero siempre que miraba hacia el futuro me imaginaba un poco haciendo lo que estoy haciendo ahora. Lo que hice fue dar tres pasos para atrás y buscar el camino para llegar a eso. Ahí me encontré con Laura y gracias a ella logré formar este equipo que me llevó al lugar al que quería llegar.

¿Cómo ven a Colombia en el mundo del arte?

Colombia es un país que, si tiene algo que ofrecer, es talento. El nivel de artistas que hay aquí no se encuentra en todas partes, cada vez más las galerías colombianas están llegando a grandes ferias, a públicos increíbles. Yo creo que de verdad si hay algo que reconocernos como país es esta capacidad de crear en el mundo del arte en todo momento y en todas las circunstancias. Cada vez estamos mejor pero tenemos que seguir trabajando para posicionar a Colombia y al resto de países latinoamericanos en la escena internacional. Vamos por buen camino.