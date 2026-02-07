Logo El Espectador
Artes escénicas y periodismo cultural: qué queda de la escena en los medios

Con la programación del Festival Iberoamericano de Artes Vivas (FIAV) ya publicada y la Comunidad de Madrid como invitada especial, la pregunta previa no es solo qué trae el festival, sino cómo se cubren hoy las artes escénicas. Siete periodistas culturales de Hispanoamérica y España hablan sobre el teatro en los medios de comunicación.

Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
07 de febrero de 2026 - 09:23 p. m.
“Encantado”, la obra de la coreógrafa brasileña Lia Rodrigues, se presentará durante el FIAV en el CNA Delia Zapata Olivella.
Foto: sammi landweer

Teatro con salas llenas. Festivales internacionales en expansión. Programaciones que crecen, como la del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) en Bogotá, que este año tendrá como invitada especial a la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, redacciones cada vez más pequeñas y menos espacios mediáticos dedicados a reseñar, analizar y criticar las artes escénicas. Este cruce entre vitalidad artística y fragilidad mediática fue el centro de una conversación sostenida durante el Festival de Otoño de Madrid, en los Teatros del Canal, entre...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
