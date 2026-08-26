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Una exposición para hacer visibles las conversaciones que atraviesan América Latina

Quince proyectos de siete países se encuentran en una muestra que visibiliza los vínculos, los aprendizajes y las metodologías que surgieron al trabajar entre territorios.

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Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
26 de agosto de 2026 - 10:02 p. m.
“Hacer mundos en común” abrió sus puertas el 11 de agosto en la Sala de Arte SURA.
“Hacer mundos en común” abrió sus puertas el 11 de agosto en la Sala de Arte SURA.
Foto: SANTIAGO VERGARA LOPEZ - LAPIC S

Estamos tan obsesionados con el resultado, que fijarnos en un proyecto que se plasme en el proceso nos parece una excepción. En este momento, en Medellín, hay una exposición en el edificio de Suramericana que expone caminos: quiénes fueron los gestores de una idea, cómo se juntaron, qué pasó en el día a día y cómo fue que llegaron a una suerte de producto final. ¿Por qué a una suerte? Porque en el arte es difícil hablar de resultados inmediatos, cuantitativos. Uno podría contar cuántas obras hay allí, cuántos textos y cuánta plata se...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
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