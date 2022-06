Concierto de Natalia Bedoya en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno

Natalia Bedoya se inició en la música a nivel profesional con el grupo “Escarcha”, surgido del reality “Popstars”, con quienes publicó un álbum en 2002. Foto: Nicolás Quevedo

Natalia Bedoya es cantautora, pero también productora musical, y es de esas artistas que se desenvuelven en varios géneros musicales. Una muestra de ello son los dos conciertos que ofrecerá en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, porque aquí habrá espacio para el tango, el blues, el jazz, el soul, y la cumbia.

El primer espectáculo, denominado “Noche de Tango”, se llevará a cabo el sábado 25 de junio a las 7:30 p.m. La artista estará compartiendo el escenario con el Quinteto Leopoldo Federico y el bandoneonista Giovanni Parra, quienes, junto a ella, harán un recorrido por clásicos de tango, de esos que surgieron hacen más de cien años y que hacen parte de “Nostalgia”, el más reciente álbum de Bedoya.

Le invitamos a leer: La “elección existencial” de Karl Jaspers

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar canciones como Cambalache, El día que me quieras, Volver, Por una cabeza, Que tango hay que cantar, Malena, entre otras. Ese mismo día se hará el lanzamiento oficial de No hay una noche en que yo no te llore, una canción original con arreglos musicales de Giovanni Parra y letra y música de Natalia Bedoya.

“Imposible no llorar, no recordar, no sentir... porque cada canción toca el alma. El tango ha formado parte de la banda sonora de mi vida desde niña. En mi tierra, Caldas, Carlos Gardel es un ícono musical que todas las personas escuchan. A eso le podemos sumar que viví en Buenos Aires por cuatro años; en San Telmo escuché voces rotas y trajinadas pero llenas de verdad (…)”, menciona la cantautora.

Le recomendamos leer: El intelectual libremente oscilante

El segundo show, llamado “Canciones personales”, tendrá lugar el domingo 26 de junio a las 5:00 p.m. En esta ocasión, los temas musicales protagonistas serán aquellos que han sido parte fundamental de la carrera artística de Bedoya y que están atravesados por ritmos como el jazz, el blues, el soul, la ranchera, entre otros. A este concierto se suman otros músicos como Carlos Reyes, Daniel Duarte, Batanga, Will Guzmán, Alejandro Gallego y Majo Rivera.

La boletería para el primer espectáculo tiene un costo entre $65.000 y $75.000, y para el segundo el precio es de $50.000. Las entradas pueden ser adquiridas en línea a través de la página de Pintitek.

Le puede interesar: La Fundación Batuta se expande con nuevos proyectos