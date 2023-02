Concierto de Tumbacatre, la orquesta de las “nuevas músicas colombianas”

En los conciertos que se realizarán en el mes de marzo, Tumbacatre presentará su nuevo sencillo "Otras historias". Foto: Tumbacatre

¿Cómo nació Tumbacatre? Hablemos del origen…

Nace en 2004, pero tiene unos antecedentes. A finales de los 90, varios músicos nos encontramos estudiando música en La Habana, Cuba. Fue allá donde nos interesamos por las músicas tradicionales colombianas: al llegar, nos dimos cuenta de que conocíamos muy someramente lo nuestro, pero los cubanos sí eran muy expertos en los de ellos. Son una potencia musical desde todo punto de vista: música clásica, salsa, jazz, bolero, salsa, música popular. Todo eso lo han hecho filtrando su música tradicional a través de distintas escuelas más académicas. Además, hicimos un grupo llamado Puro pescao, en donde tocamos música del Atlátinco y un par de música del Pacífico. En el 2003 me crucé con Samir Aldana, que también estaba en La Habana, y Erick Bomca, y decidimos montar Tumbacatre. En ese mismo año llegaron muchos músicos de varias regiones a Bogotá. Nos conocimos y comenzamos un intercambio con respecto a su música y nuestras formas de hacer las cosas en los centros urbanos. Eso implicó varios viajes. Comenzamos a ir a las regiones, estudiar con los maestros de la chirimía. Ese intercambio y esa convivencia mutua empezaron a generar el sonido de Tumbacatre. Varias de las personas con las que nos cruzamos son del Pacífico. Yo particularmente me enamoré de la chirimía chocoana y de la música de marimba del sur del pacífico. Comenzamos a trabajar todo esto, pero con una interpretación más urbana. Cada uno de los integrantes aportó lo que tenía para la orquesta. Y pasó mucha gente proveniente de muchas regiones: Turbaco, Cartagena, Guapi, Barbacoas, Timbiquí, Chocó, Quibdó, La Calera, una mujer cubana, un francés, gente de Palenque, Cali, Palmira, Ibagué, etc. Algunos venían de lo tradicional, otros del jazz o de la música clásica. Tumbacatre fue el lugar en el que se cristalizaron estas diversas influencias y sentires regionales, por decirlo de algún modo.