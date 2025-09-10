Concierto gratuito en el Auditorio León de Greiff conmemora genocidio palestino y La Escombrera

El ciclo Presencias - Sonidos & Ecos irá hasta el 2027. Foto: OSNC KIKE BARONA

El nuevo ciclo de conciertos en el Auditorio León de Greiff comenzará el próximo 14 de septiembre, en conmemoración del genocidio palestino en Gaza y La Escombrera en Medellín. Este ciclo de conciertos, titulado PRESENCIAS - Sonidos & Ecos, se extenderá hasta 2027 y “plantea la música no solo como arte, sino como vehículo de memoria, resistencia y conciencia democrática. Un programa único que además reúne a grandes intérpretes, orquestas y coros en torno a la creación contemporánea, con un alto componente femenino", se lee en el comunicado de prensa.

El concierto inaugural de este ciclo, que se realizará a las 4:00p.m., presentará el estreno mundial de una obra de Juan Forero, comisionada por la Dirección de Patrimonio Cultural UNAL.

El concierto contará con las presentaciones dela Orquesta Filarmónica de Mujeres, de Bogotá, instrumentistas del Conservatorio de Música UNAL, coros infantiles (Coro Infantil del Programa Básico, Coro Infantil del Programa Suzuki y Coro mixto del Conservatorio de Música UNAL y Coro Infantil Fundación Chaminade), el dueto sirio Athrodeel (Ahmad Diab y Aseel Massoud), el pianista catalán Moisès Bertran y la directora invitada Larissa Macedo, de Brasil.

“La música tiene la capacidad de conectarnos con el pasado desde la emocionalidad y la profundidad, haciendo comparecer ante nosotros la presencia viva de los hitos de nuestro tiempo. El énfasis de PRESENCIAS — Sonidos & Ecos está en el tiempo presente:desde 1945 hasta hoy, trabajamos exclusivamente con la música contemporánea y con músicas vivas como la vanguardia, concebida como posibilidad ética para responder a los desafíos del presente”, aseguró María Belén Sáez de Ibarra, curadora y directora general

El concierto inaugural se presentará en dos partes, la primera dedicada a un repertorio palestino, que incluye obras como I have no address, Refugiada y Estrella de la mañana. La segunda parte está dedicada a las desapariciones de La Escombrera y presentará obras como La Escombrera, obra comisionada a Juan Forero, encargada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la UNAL, además del Pie Jesu, Réquiem, de Gabriel Fauré.

Los siguientes conciertos del ciclo en 2025 se realizarán el 8 de noviembre, en conmemoración de la masacre del Palacio de Justicia, y el 23 de noviembre, en conmemoración de la bomba atómica de Hiroshima.