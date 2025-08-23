Conciertos, festivales y vacíos legales: qué tan seguros estamos durante un show

La categoría de música (conciertos, festivales y recitales) lideró el comportamiento del sector de la cultura, con un recaudo acumulado de más de $310.419 millones en la última década (2015 a 2024). Foto: Felipe Mariño - VEA

Cada semana, la agenda cultural del país lanza una invitación: salir de casa, encontrarse con otros, dejarse atrapar por la música, el teatro, la danza, las imágenes... Hay opciones para todos los gustos: un concierto aquí, un festival allá, una obra en cartelera, una exposición recién inaugurada... La oferta es tan amplia que surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que haya público para todo?

El regreso a la vida pública después de la pandemia trajo consigo una estampida hacia los escenarios. Y los números lo confirman: entre 2021 y...